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Hatay'da polisten kaçmaya çalışan araçta uyuşturucu bulundu

Hatay'da bir araç durdurulmak istendi. Aracın sürücüsü durmak yerine, polisten kaçmaya çalıştı. Araçta, uyuşturucu olduğu tespit edildi.

09 Şubat 2021 Salı 17:16
Hatay'da polisten kaçmaya çalışan araçta uyuşturucu bulundu
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Hatay’da polis ekipleri devriye gezdikleri bir sırada bir araçtan şüphelendi ve araca durması için işaret verdi. Polis ekiplerini fark eden şüpheli araç, durmak yerine gaza bastı. Araç gittikçe daha da hızlandı ve polisten kaçmaya başladı. Polis ekipleri, hemen polis aracına atlayarak kaçan aracın peşine takıldı ve bir süre sonra kaçan araba durduruldu. Arabadan 2 şüpheli çıkartıldı. İsimleri açıklanmayan İ.E., Ö.F.S. ve T.K.’nın üstleri polis ekipleri tarafından arandı. Şüpheli 3 şahsın üzerinden bin 605 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından şüpheliler göz altına alınarak karakola götürüldü.



Son Güncelleme: 09.02.2021 17:16
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Anahtar Kelimeler:
HatayPolisPolis EkipleriUyuşturucu
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