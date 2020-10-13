Hatay'da orman yangınıyla ilgili 2 kişi tutuklandı

Hatay’ın Belen ilçesinde Cuma sabahı çıkan orman yangını rüzgar etkisiyle kısa süre içerisinde yerleşim yerine sıçramış ve 33 saatin sonunca ancak kontrol altına alınmıştı. Ekiplerin zorlu mücadelesi sonucunda söndürülen yangında çok sayıda bina ve araç hasar alırken, evi yanan vatandaşlarla yangın riski olan noktadaki mahalle sakinleri tahliye edilmişti.

Bakan Pakdemirli: Ciddi kasıt şüpheleri ortaya çıktı

Belen ilçesindeki ormanlık alanda çıkarak İskenderun ve Arsuz ilçelerindeki bazı mahallelerde tehdit oluşturan yangında 300 hektarlık alan zarar gördü.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay’da yaşanan orman yangınlarına ilişkin yaptığı değerlendirmelerde ciddi kasıt şüphelerinin ortaya çıktığını dile getirdi. Valiliğin çok yönlü soruşturma başlattığını işaret eden Pakdemirli, 4 şüphelinin gözaltına alındığını aktardı.

Yangına ilişkin terör örgütünün medya organları ile örgüte yakın sosyal medya hesaplarından propaganda çalışmaları başlatılmıştı. AFAD ekiplerinin 542 kişiyi tahliye ettiği yangınların terör örgütü YPG/PKK tarafından çıkarıldığı üzerinde duruluyor.