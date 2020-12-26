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Hatay'da koyun hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan şahıs tutuklandı

Hatay’da koyun hırsızlığı iddiası ekipleri harekete geçirdi. Koyun çaldığı iddia edilen kişi yakalandı.

26 Aralık 2020 Cumartesi 18:23
Hatay'da koyun hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan şahıs tutuklandı
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Hatay’ın Altınözü ilçesinde koyun çalındığı iddiası üzerine ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. İddiaya göre Yarseli Mahallesinde 20 koyunun çalındığı söylendi. Ekipler çevrede incelemeler yaparken şüpheli bulunan A.K gözaltına alındı.

Şüpheli A.K’nin güvenlik kameralarındaki görüntüleri tespit edilirken, zanlı yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Sulh ceza hakimliği tarafından A.K isimli zanlı tutuklandı. Çalınan koyunlar ise sahibine iade edildi.



Son Güncelleme: 26.12.2020 18:23
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Anahtar Kelimeler:
HatayKoyunCezaHırsızlık
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