İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
CHP Lideri'nden Muharrem İnce hakkında kritik sözler!
Son Dakika
CHP Lideri'nden Muharrem İnce hakkında...
Günlük Koronavirüs Tablosu yayınlandı! Artan vaka sayısı dikkat çekerken vefat oranlarının düşmesi sevindirdi!
Son Dakika
Günlük Koronavirüs Tablosu yayınlandı! Artan...
Tartıştığı akrabalarına tencere fırlatan adam balkondan düştü!
Tartıştığı akrabalarına tencere fırlatan adam...
WhatsApp'ta o sözler taciz sayıldı! Yargıtaydan dikkat çeken karar
Son Dakika
WhatsApp'ta o sözler taciz sayıldı!...

Hatay'da korkunç olay! Baba ve kızı ayrı ayrı ilçelerde ağaca asılı bir şekilde ölü bulundu

Hatay’a bağlı İskenderun ilçesinde, Cengiz Karataş adlı vatandaş, ayrı olduğu Suriyeli eşi Svazen Zade'den 7 yaşındaki kızı Dilan Karataş'ı vakit geçirmek istediğini söyleyerek yanına alarak gezintiye çıktı. Bir süre sonra geri dönmeyen baba-kız farklı ilçelerde ağaca asılı halde ölü bulundular.

10 Ağustos 2020 Pazartesi 18:30
Hatay'da korkunç olay! Baba ve kızı ayrı ayrı ilçelerde ağaca asılı bir şekilde ölü bulundu
Takip Et:

Hatay’a bağlı İskenderun ilçesinde, Cengiz Karataş adlı vatandaş, ayrı olduğu Suriyeli eşi Sazen ZVade'den olan 7 yaşındaki kızı Dilan Karataş'ı yanına alarak gezintiye çıktı. Bir süre sonra geri dönmeyen baba-kız farklı ilçelerde ağaca asılı halde ölü bulundular.


Korkunç olay Hatay’ın İskenderun ve Arsuz ilçelerinde meydana geldi. Yakın zamanda cezaevinden çıkan Cengiz Karataş, ayrı olduğu eşi Suriyeli Svazen Zade'den olan kızı Dilan Karataş’ı alıp gezintiye çıktı. Kızını yanına alarak akşam saatlerinde döneceğini söyleyen Karataş,geri gelmemesi sonucu Svazen Zade polise haber verdi ve hemen arama çalışmaları başladı.

Öğle saatlerinde, İskendurun’daki ormanlık alanda ağaca asılı bir ceset gören çevre sakinleri durumu polise bildirdi. Yapılan inceleme sonucu cesedin kayıp Cengiz Karataş’a ait olduğu belirlendi.Aynı zamanlarda polise bir ceset ihbarı daha geldi.Arsuz ilçesinde bir mezarlıkta ağaca iple asılı şekilde bir kız çocuğu cesedi bulundu.İnceleme sonucu cesedin Cengiz Karataş’ın kızı Dilan Karataş’a ait olduğu tespit edildi. Korkunç olayda cesetler otopsi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.



Son Güncelleme: 10.08.2020 18:30
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İzmir'de çıkan silahlı kavganın ortasında kalan küçük çocuk hayatını kaybetti
İzmir'de çıkan silahlı kavganın ortasında kalan küçük çocuk hayatını kaybetti
Bakan Soylu açıkladı! Yarın tüm Türkiye genelinde uygulanacak
Bakan Soylu açıkladı! Yarın tüm Türkiye genelinde uygulanacak
Konya'da yürekleri ağza getiren doğalgaz patlaması
Konya'da yürekleri ağza getiren doğalgaz patlaması
Damat dehşet saçtı! Kayınpederini sokak ortasında öldürdü
Damat dehşet saçtı! Kayınpederini sokak ortasında öldürdü
Kızılırmak'ta Üzücü Olay! Baba ve İki Kardeş Boğuldu
Kızılırmak'ta Üzücü Olay! Baba ve İki Kardeş Boğuldu
Güncel Altın Fiyatları! Altın Ne Kadar Oldu? 9 Ağustos Altın Fiyatları Düşüyor
Güncel Altın Fiyatları! Altın Ne Kadar Oldu? 9 Ağustos Altın Fiyatları Düşüyor

Popüler Haberler

Bugün gram altın ne kadar oldu? 10 Ağustos 2020 Pazartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
1999 ve öncesinde sigorta başlangıcı olanların emekliliğe hak kazanma şartları
Vakıfbank ve Halkbank sicili bozuklara kredi yapılandırma müjdesi
Gelir belgesiz 10000 TL ila 100000 TL arasında kredi veren bankalar 10 Ağustos 2020 Pazartesi
Altın ne kadar oldu? 10 Ağustos 2020 Pazartesi Güncel altın fiyatları 10 Ağustos 2020 Pazartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Elektrikte yeşil tarife nedir? 1 Ağustos’ta yeşil tarife dönemi başlıyor!
Banka iş yeri açma kredisi 2020 güncel faiz oranları ve başvuru evrakları
SSK, SGK, Bağ-Kur, Memur emekli ikramiyesine zam olacak mı? İki ayrı yasa teklifi mecliste
TKDK 2020 geri ödemesiz hayvancılık kredisi şartları nelerdir? TKDK 2020 hayvancılık destek kredileri
Seni Çok Bekleyeceğim dizisi ne zaman başlayacak? Star Tv yeni dizisi başlangıç tarihi belli oldu mu?
2019 Yılı Mübarek Kadir Gecesi Mesajları - Yepyeni UZUN / KISA Kadir Gecesi SMS Facebook Mesajları
Çekimleri ertelenen yabancı dizi ve filmler hangileri?
KYK Borçları düzenlemesi ve faiz silinmesi ne zaman yapılacak? Berat Albayrak'dan açıklamalar
Duygu Özaslan kimdir, neden gündem oldu? Duygu Özaslan yaşı ve mesleği nedir?
9 Temmuz Perşembe yayın akışı; TV’de bugün neler var? İşte ATV, Show Tv, TV8, Star, Kanal D, TRT1, Fox Tv 2 yayın akışı
PTT borç yapılandırma ve transfer kredisi Ağustos 2020
En Hızlı 20.000 TL sorunsuz ve hızlı kredi veren bankalar! 10 Ağustos 2020 Pazartesi
TV8'de Top Model yarışması ne zaman başlayacak? Acun Ilıcalı yeni yarışması Türkiye Modelini Arıyor'un müjdesini verdi!
Birçok bankaya borcu olana QNB Finansbank yüzde 0,79 faizli borç transfer kredisi
Heyet raporu nedir? Heyet raporu durumlarda istenir?
Yeni Ford Puma 2020 işte fiyatı ve özellikleri

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.