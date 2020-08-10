Hatay'da korkunç olay! Baba ve kızı ayrı ayrı ilçelerde ağaca asılı bir şekilde ölü bulundu

Hatay’a bağlı İskenderun ilçesinde, Cengiz Karataş adlı vatandaş, ayrı olduğu Suriyeli eşi Sazen ZVade'den olan 7 yaşındaki kızı Dilan Karataş'ı yanına alarak gezintiye çıktı. Bir süre sonra geri dönmeyen baba-kız farklı ilçelerde ağaca asılı halde ölü bulundular.

Korkunç olay Hatay’ın İskenderun ve Arsuz ilçelerinde meydana geldi. Yakın zamanda cezaevinden çıkan Cengiz Karataş, ayrı olduğu eşi Suriyeli Svazen Zade'den olan kızı Dilan Karataş’ı alıp gezintiye çıktı. Kızını yanına alarak akşam saatlerinde döneceğini söyleyen Karataş,geri gelmemesi sonucu Svazen Zade polise haber verdi ve hemen arama çalışmaları başladı.

Öğle saatlerinde, İskendurun’daki ormanlık alanda ağaca asılı bir ceset gören çevre sakinleri durumu polise bildirdi. Yapılan inceleme sonucu cesedin kayıp Cengiz Karataş’a ait olduğu belirlendi.Aynı zamanlarda polise bir ceset ihbarı daha geldi.Arsuz ilçesinde bir mezarlıkta ağaca iple asılı şekilde bir kız çocuğu cesedi bulundu.İnceleme sonucu cesedin Cengiz Karataş’ın kızı Dilan Karataş’a ait olduğu tespit edildi. Korkunç olayda cesetler otopsi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.