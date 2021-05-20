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Hatay'da iş yerinde bir gencin cansız bedeni bulundu

Hatay'a bağlı Hassa ilçesinde çevredekiler silah sesi duydukları iş yerine girdiklerinde genç bir çocuğun cansız bedeni ile karşılaştı. 17 yaşında olduğu öğrenilen genci kimin vurduğu ise henüz bilinmiyor.

20 Mayıs 2021 Perşembe 21:42
Hatay'da iş yerinde bir gencin cansız bedeni bulundu
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Hatay’da bir iş yerinden silah sesi geldiğini duyan vatandaşlar iş yerine girdiklerinde genç bir çocuğun cansız bedeni ile karşılaştı. 17 yaşındaki genci vuran kişiyi bulmak için çalışma başlatıldı.

Olay Hatay’a bağlı Hassa ilçesi Akbez Mahallesi’nde yaşandı. Bir iş yerinden silah sesi geldiğini duyan kişiler iş yerinin içine girdiklerinde bir gencin cansız bedeni ile karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri 17 yaşında ve ismi S.Y olduğu öğrenilen kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Genç çocuğun cansız bedeni otopsi için Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Jandarma tarafından S.Y’yi vuran kişinin bulunması için çalışma başlatıldı. Çalışmalarda üç kişi gözaltına alındı.


Son Güncelleme: 20.05.2021 21:42
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Anahtar Kelimeler:
HatayIşyeri
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