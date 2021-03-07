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Hatay'da bir evdeki yangında ikiz kardeşler hayatını kaybetti

Antakya'da yaşanan üzücü olayda 2 katlı bir evde yangın başladı. Yangın kısa bir süre içerisinde evi kapladı ve çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve jandarma geldi. Yangın sırasında evde bulunan ikiz kardeşler hayatını kaybederken anne ve oğlu sağ olarak kurtarıldı.

07 Mart 2021 Pazar 19:54
Hatay'da bir evdeki yangında ikiz kardeşler hayatını kaybetti
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Antakya’da 2 katlı bir evin üst katında henüz sebebi öğrenilemeyen bir yangın başladı. 

Yangın kısa sürede büyüdü ve eve yayıldı. Çevredekilerin ihbar etmesi üzerine evin önüne itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri geldi. Yangın kısa süre içerisinde itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın söndürüldükten sonra evin içindeki ikiz kardeşler İnci ve Eleday Erek’in cansız bedenleri bulundu. Anne Nazlı Erek ve oğlu İbrahim Erek’in ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı. Anne ve oğlu hastaneye götürüldü. 

Evde çıkan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.  



Son Güncelleme: 07.03.2021 19:54
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Anahtar Kelimeler:
HatayAntakyaYangınIkizIkiz Kardeşler
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