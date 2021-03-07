Hatay'da bir evdeki yangında ikiz kardeşler hayatını kaybetti

Antakya’da 2 katlı bir evin üst katında henüz sebebi öğrenilemeyen bir yangın başladı.

Yangın kısa sürede büyüdü ve eve yayıldı. Çevredekilerin ihbar etmesi üzerine evin önüne itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri geldi. Yangın kısa süre içerisinde itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın söndürüldükten sonra evin içindekikardeşler İnci ve Eleday Erek’in cansız bedenleri bulundu. Anne Nazlı Erek ve oğlu İbrahim Erek’in ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı. Anne ve oğlu hastaneye götürüldü.

Evde çıkan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.