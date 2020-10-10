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Hatay yanıyor! Yangın ikinci gününde sürüyor

Hatay'da dün aynı anda farklı noktalarda çıkan orman yangınları henüz söndürülemedi.Bazı noktalarda evlerin içine kadar giren yangınlar korkulara neden oluyor.

10 Ekim 2020 Cumartesi 19:25
Hatay yanıyor! Yangın ikinci gününde sürüyor
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Hatay iki gündür orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

İl'de dün aynı anda farklı noktalarda çıkan orman yangınları henüz söndürülemedi. Bazı noktalarda evlerin içlerine kadar giren yangın korkulara sebeb oluyor.

Yetkililer ise sabotaj ihtimali üzeriden duruyor.

Özellikle Belen , iskenderun ilçelerinde büyük panik yaşanıyor. Belen'de yerleşim yerlerine yakın bir alanda başlayan yangın yerleşim yerlerine sıçrayınca büyük panik ve korku yaşandı.

Ekipler yangına karadan ve havadan müdahale ediyor ancak havanın rüzgarlı olması işleri iyice zorlaştırdı. Yangın kaçan vatandaşlar ekiplere söndürme çalışmalarında yardım ediyor.


Yangınların birbirinden farklı 4 noktada başlaması sabotaj ihtimalini güçlendirdi.

Öte yandan yangınlar sebebiyle bir çok ev tahliye edilirken,boşaltılan evler ve terk edilen bölgelerde kalan araçlar zarar gördü.

Olayla ilgili açıklama yapan Valilik, sabotaj ihtimali ile gözaltına alınan kişilerin olduğunu bildirdi.

Bakanlık ise son dakika açıklamasıyla Hatay bölgesindeki yangınların kontrol altına alındığını duyurdu.

 

 



Son Güncelleme: 10.10.2020 19:25
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