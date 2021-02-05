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Hatay-Suriye sınırına askerler sevk edildi

Hatay-Suriye sınır hattına askeri birlikler gönderildi. Kırıkhan'dan geçen askeri araçlar, vatandaşlar tarafından görüntülendi.

05 Şubat 2021 Cuma 02:20
Hatay-Suriye sınırına askerler sevk edildi
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Türk Silahlı Kuvvetleri, Hatay-Suriye sınırına askeri sevkiyat yaptı. Türkiye'nin farklı yerlerinden çeşitli birlikler seçildi ve Suriye sınır hattına gönderildi. Zırhlı askeri araçlar ve komandoların bulunduğu askeri konvoyun Kırıhhan ilçesinden geçişi vatandaşlar tarafından görüntülendi. Kırmızı ışıkta bekleyen sürücüler, Hatay-Suriye sınır hattına gönderilen askeri araçların fotoğraflarını çekti. Fotoğraflarda yer alan askeri araçların ve komandolardan oluşan askeri ekibin yardıma ihtiyacı olan sınır birliklerine gönderildiği açıklandı.



Son Güncelleme: 05.02.2021 02:20
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Anahtar Kelimeler:
HataySuriyeAskeriSevkiyatAskeri Araçlar
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