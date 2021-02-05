Hatay-Suriye sınırına askerler sevk edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri,sınırınayaptı. Türkiye'nin farklı yerlerinden çeşitli birlikler seçildi ve Suriye sınır hattına gönderildi. Zırhlı askeri araçlar ve komandoların bulunduğu askeri konvoyun Kırıhhan ilçesinden geçişi vatandaşlar tarafından görüntülendi. Kırmızı ışıkta bekleyen sürücüler, Hatay-Suriye sınır hattına gönderilen askeri araçların fotoğraflarını çekti. Fotoğraflarda yer alan askeri araçların ve komandolardan oluşan askeri ekibin yardıma ihtiyacı olan sınır birliklerine gönderildiği açıklandı.