Hatay Samandağ'da mandalina deposunda yangın: 10 Ton mandalina zarar gördü

Hatay’ın Samandağ ilçesinde mandalina deposunda çıkan yangında 10 ton mandalinanın zarar gördüğü açıklandı.

Alınan bilgilere göre Hatay’ın Samandağ ilçesine bağlı Mızraklı mahallesindeki bir mandalina deposunda nedeni bilinmeyen sebeplerden dolayı yangın çıktı. Çevrede ki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangın söndürme çalışmalarına başladı. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken yapılan incelemelerde 10 ton mandalinanın zarar gördüğü belirtildi.