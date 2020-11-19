İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Google Haritalar COVID-19 vakalarını gösterecek! Google Haritalar'a COVID-19 güncellemesi
Son Dakika
Google Haritalar COVID-19 vakalarını gösterecek!...
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Çok büyük bir dalga geliyor
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr....
İDO ve BUDO bazı deniz seferlerini iptal etti
Son Dakika
İDO ve BUDO bazı deniz...
Öğretmenler dikkat! 4 Oturum sınav görevi için tercih süreci başladı
Son Dakika
Öğretmenler dikkat! 4 Oturum sınav...

Hatay Samandağ'da mandalina deposunda yangın: 10 Ton mandalina zarar gördü

Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Mızraklı mahallesinde ki mandalina deposunda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını kısa süre içerisinde kontrol altına alırken 10 ton mandalinanın zarar gördüğü açıklandı.

19 Kasım 2020 Perşembe 21:11
Hatay Samandağ'da mandalina deposunda yangın: 10 Ton mandalina zarar gördü
Takip Et:

Hatay’ın Samandağ ilçesinde mandalina deposunda çıkan yangında 10 ton mandalinanın zarar gördüğü açıklandı.


Alınan bilgilere göre Hatay’ın Samandağ ilçesine bağlı Mızraklı mahallesindeki bir mandalina deposunda nedeni bilinmeyen sebeplerden dolayı yangın çıktı. Çevrede ki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangın söndürme çalışmalarına başladı. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken yapılan incelemelerde 10 ton mandalinanın zarar gördüğü belirtildi.



Son Güncelleme: 19.11.2020 21:11
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
HayatSamandağıDepoMandalina10 Ton
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
19 Kasım korona virüs tablosu açıklandı! Vaka sayısı 4 bin 500 sınırını aştı
19 Kasım korona virüs tablosu açıklandı! Vaka sayısı 4 bin 500 sınırını aştı
İş Bankası ve farklı çalışma saatleri olan bankaların çalışma saatleri
İş Bankası ve farklı çalışma saatleri olan bankaların çalışma saatleri
Uçak bileti olanlara sokağa çıkma yasağı muafiyeti
Uçak bileti olanlara sokağa çıkma yasağı muafiyeti
Kimler sokağa çıkma yasağından muaf olacak? İşte sokağa çıkma yasağından muaf olanlar
Kimler sokağa çıkma yasağından muaf olacak? İşte sokağa çıkma yasağından muaf olanlar
18 Kasım korona virüs tablosu açıklandı! Son 24 saat içinde tespit edilen vaka sayısı 4 bin 215 oldu
18 Kasım korona virüs tablosu açıklandı! Son 24 saat içinde tespit edilen vaka sayısı 4 bin 215 oldu
Koronavirüse karşı tedbir kararları açıklandı! İşte yeni yasaklar
Koronavirüse karşı tedbir kararları açıklandı! İşte yeni yasaklar

Popüler Haberler

Çocuk kan grubunu kimden alır? Çocuğun kan grubu kimden gelir, anne babadan farklı olabilir mi?
Sözcü Gazetesi kime satıldı? Sözcü satıldı iddialarına avukat açıklaması!
Yeni Bir Ev sunucusu kimdir? Evrim Akın kaç yaşında? nerelidir?
24 Kasım 2020 Öğretmenler Günü kampanyaları
Kızıl Elma nedir, neresidir? Türk mitolojisinde Kızıl Elma'nın anlamı
Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı başvuru tarihleri ve şartları
Bir Zamanlar Çukurova Hünkar öldü mü, Hünkar karakterini canlandıran Vahide Perçin diziden ayrılıyor mu?
Bir Zamanlar Çukurova Vahide Perçim olmayacak mı? Hünkar karakteri diziden ayrılacak mı, ne olacak?
Kanal D İyi Aile Babası dizisi ne zaman başlayacak? Dizi yayın tarihi belli oldu
Araç muayenesi öncesinde dikkat edilmesi gerekenler ve Kasım 2020 TÜVTÜRK araç muayene ücreti
Hayvancılık için Kredi Veren Bankalar
Bugün ne kandili? Bugün kandil mi? Mevlid kandili nedir?
Diş teli takan devlet hastaneleri hangileridir? Diş teli devlet tatrafından karşılanıyor mu?
LGS Sınav Başarı Duası 1 Haziran 2019 - Nihat Hatipoğlu Sınavda Başarılı Olabilmek İçin Okunan Dua
Aktif Bank Müşteri Hizmetleri Numarası – Direk Bağlanma
Bir Zamanlar Çukurova Nihan Kimdir? Nazan Kesal biyografisi
Yeni Hayat hangi günler yayınlanıyor, tekrar bölümleri ne zaman?
Hangi sınavlar iptal edildi?
Alev Alev dizisi Korkut kimdir? Yiğit Sertdemir nerelidir?
Alev Alev dizisi Cemre’yi kim canlandırıyor? Demet Evgar'ın biyografisi
Alev Alev dizisi Çelebi karakteri kimdir? Cem Bender kimdir, nereli, kaç yaşında?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.