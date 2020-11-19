Hatay Reyhanlı'da uyuşturucu operasyonu!

Hatay Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik şube tarafından yapılan açıklamalarda Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 218 kilo 850 gram esrar başta olmak üzere 10 binden fazla uyuşturucu hapın ele geçirildiği açıklandı.

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bağlı Varışlı mahallesinde Narkotik Şube ile İstihbarat Şube’nin ortak çalışmaları ile uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Varışlı mahallesinde belirlenen pek çok adrese eş zamanlı operasyon düzenlenirken, operasyon sonucunda 218 kilo 850 gram esrar ve 100 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Yabancı uyruklu olduğu kesinleşen Z.H. ve M.E.H ise gözaltına alındı.