Hatay karakol komutanın üzerinde 82 kilo uyuşturucu bulundu.

Bir süredir ‘ın İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucuyla mücadele projeleri yürütülüyordu. Bu projeler sırasında Demirköprü Jandarma Karakol Komutanlığında sorumluluk bölgesinde bulunan Ziyaret Hudut Karakolu komutanı Piyade Teğmen V.K. ile İ.K.’nin, askeri yasak bölgeye girmesi dikkat çekti. Ardından gelen bilgi doğrultusunda V.K. ile İ.K.’nin burada uyuşturucu madde alacağı öğrenildi.

Bu bilginin üzerinde Kaçakçılıkla ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Antakya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Jandarma Suç Araştırma (JASAT) Timi operasyon için hazırlandı.

Suriye sınırında Bohşin Mahallesi çevresinde tedbir alan ekipler, V.K.’ye ait bir aracı durdurarak arama gerçekleştirdi. Arama sonucunda 82 kilo takoz halde toz esrar ile 19 bin 800 TL ye el konuldu. V.K. ile İ.K. gözaltına alındı. Ardından mahkeme kararıyla tutuklama emri verildi ve tutuklandılar.

