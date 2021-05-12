Hatay Amanos Dağları’nda yangın!

’ınilçesi içerisinde yer alan’nda bugün çıkan yangın, çevredekileri endişelendirdi. Aniden beliren ve başlama nedeni bilinmeyen yangın giderek büyüdü. Yangının kısa süre içerisinde fark edilmesiyle beraber bölgeye birçok itfaiye ekibi sevk edildi. Birçok ekibin söndürmek için ter döktüğü yangının çoğu kontrol altına alındı. Hava üzerinden 2 adet helikopter, karadan ise 10 arazöz, 5 su tankı 2 dozer ve 70 personel ile söndürülmeye çalışılan yangın çok büyümeden kontrol altına alındı. Yangın sırasında 3 hektarlık örtü ormanın hasar aldığı dile getirildi. Herhangi bir can kaybı meydana gelmedi.