İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
İzmir'de vahşet! Emekli öğretmen kelepçe ile bağlanmış ve tüfekle öldürülmüş olarak bulundu
Son Dakika
İzmir'de vahşet! Emekli öğretmen kelepçe...
AB Konseyi Başkanı Charles Michel karantinaya alındı!
AB Konseyi Başkanı Charles Michel...
Erzurum'da otomobil, dorseli TIR'a çarptı! 5'i çocuk 7 kişi yaralandı
Erzurum'da otomobil, dorseli TIR'a çarptı!...
Fenerbahçe'den son dakika transfer hamlesi! Fabio Martins için atağa kalktı
Fenerbahçe'den son dakika transfer hamlesi!...

Hatalı basım 200 lirayı koleksiyonculara 250 bin TL'den satışa sundu

Ankara'da eğlence merkezinde kasiyerlik yapan kişi, hatalı basım 200 lirayı koleksiyonculara 250 bin TL'den satışa sundu.

28 Eylül 2020 Pazartesi 19:13
Hatalı basım 200 lirayı koleksiyonculara 250 bin TL'den satışa sundu
Takip Et:

Ankara’daki bir eğlence merkezinde kasiyerlik yapan 24 yaşındaki Ömer Demirci, hatalı basım olduğunu iddia ederek sağ üst bölümünde ’200’ yerine ’2’ yazan banknotu koleksiyon değeri taşıdığını öne sürerek 250 bin TL’den satışa sundu. Paranın sahte olmadığını fark eden Demirci, yanlış basımın değerli olabileceğini düşündü. 


Ulus’taki eğlence merkezinde kasiyerlik yapan Demirci, ’200’ yazması gereken banknotta ’2’ yazdığını görünce para kalemiyle paranın sahte olmadığını belirledi. Demirci, koleksiyoncuların ilgisi hatalı basım banknotu 250 bin TL’den satışa çıkardı.

‘’Alıcısına hayırlı olsun.’’

Parayı gördüğünde bir sıkıntı olduğunu fark eden Demirci, paranın gerçek olduğunu anladığını belirtti. Hatalı basımların genellikle 50 liralık banknotlarda olduğunu söyleyen Demirci, 200 lira için ilk hatalı basımın kendi elinde olduğunu aktararak intenetten satışa çıkardığını dile getirdi.



Son Güncelleme: 28.09.2020 19:13
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Hatalı Basım ParaSon Dakika
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias ile görüştü!
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias ile görüştü!
Yaşlı komşusunu döven Halil Sezai’nin tutukluluğuna yapılan itiraza ret geldi!
Yaşlı komşusunu döven Halil Sezai’nin tutukluluğuna yapılan itiraza ret geldi!
"İsimsizler Hareketi" davasında 18 kişi adliyeye sevk edildi
Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda mühimmata el konuldu
Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda mühimmata el konuldu
Azerbaycan Türkiye dışındaki uçak seferlerini durdurdu
Azerbaycan Türkiye dışındaki uçak seferlerini durdurdu
Ankara'da bir hasta odasında yangın çıkardı: 1 ölü, 2 yaralı
Ankara'da bir hasta odasında yangın çıkardı: 1 ölü, 2 yaralı

Popüler Haberler

Şükran Ovalı kimdir? Şükran Ovalı'nın hayatı
Menajerimi Ara Emrah kimdir? Gerçek adı nedir? Semi Sırtıkkızıl nereli, yaşı kaç?
Çukur Seren kimdir? İrem Sak hakkında bilgiler
Menajerimi Ara Leyla kimdir? Pınar Ünsal yaşı ve oynadığı diziler
Ücretsiz izine çıkarlan çalışanın primleri ödenir mi? 2020
Gelinim Mutfakta'nın yeni yarışmacısı Ümran Tunca ve kayınvalidesi Fatoş hanım kimdir?
Çiftlik hayvanları türleri ve çeşitleri nelerdir? 2020
BDDK'dan ev hanımlarına, öğrencilere, işsizlere kredi kartı müjdesi!
Şeker hastaları malülen emekli olma şartları nelerdir? diyabet hastalığı malulen emeklilik 2020
Emeklilere 422 TL ek gelir kapıda!
Bücür filmi TV'de ilk kez Perşembe günü Show TV'de
KOSGEB girişimcilik kursu başvuru formu doldurma örneği 2020
Çukur tekrar bölümleri ne zaman yayınlanıyor?
Game of Thrones Beyond the Wall oyunu çıkış tarihi belli oldu mu? GoT yeni oyunu ne zaman çıkacak? Tarih duyuruldu!
GSM operatörleri EBA 3 GB ücretsiz kullanım nasıl yapılır?
TRT1'in sevilen dizisi Uyanış Büyük Selçuklu'nun tekrar bölümleri hangi gün ve saat kaçta yayınlanacak?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi nerede çekiliyor? Dizi seti yerleri ve mekanları
Kapıcı asgari ücret 2020
Bugün gram altın ne kadar oldu? 28 Eylül 2020 Pazartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Bedelli askerlik kredisi için aranan şartlar nelerdir? 2020 Bedelli askerlik kredisi başvurusu nasıl olur?
Altın ne kadar oldu? 28 Eylül 2020 Pazartesi Güncel altın fiyatları 28 Eylül 2020 Pazartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.