Hatalı basım 200 lirayı koleksiyonculara 250 bin TL'den satışa sundu

Ankara’daki bir eğlence merkezinde kasiyerlik yapan 24 yaşındaki Ömer Demirci, hatalı basım olduğunu iddia ederek sağ üst bölümünde ’200’ yerine ’2’ yazan banknotu koleksiyon değeri taşıdığını öne sürerek 250 bin TL’den satışa sundu. Paranın sahte olmadığını fark eden Demirci, yanlış basımın değerli olabileceğini düşündü.

‘’Alıcısına hayırlı olsun.’’

Ulus’taki eğlence merkezinde kasiyerlik yapan Demirci, ’200’ yazması gereken banknotta ’2’ yazdığını görünce para kalemiyle paranın sahte olmadığını belirledi. Demirci, koleksiyoncuların ilgisi hatalı basım banknotu 250 bin TL’den satışa çıkardı.

Parayı gördüğünde bir sıkıntı olduğunu fark eden Demirci, paranın gerçek olduğunu anladığını belirtti. Hatalı basımların genellikle 50 liralık banknotlarda olduğunu söyleyen Demirci, 200 lira için ilk hatalı basımın kendi elinde olduğunu aktararak intenetten satışa çıkardığını dile getirdi.