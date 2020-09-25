Hastaneye maskesiz giren kadın hastane personeline ve polislere saldırdı

Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki bir kadın, maske takması yönünde uyarılarda bulunan polis memurları ve hastane personeline saldırdı. Polis odasına giren kadın, polislere ait copla odadaki camları yere indirdi. Polisleri de yaralayan kadının o anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Maske takmadığı nedeniyle terör estiren kadın, uyarılarda bulunan personele saldırıda bulundu. Polis odasının camını kıran kadın, polis memurlarını ve hastane personelini yaraladı.

Emniyette ifade veren kadın, polis ve memura maske konusunda sitem ettiğini belirterek polis odası camını kırmadığını öne sürdü. Ancak kadının saldırdığı anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.