Hastaneye gitmek istemeyen bir kişi, eşi ve çocuklarını rehin aldı

Hatay’ın Antakya ilçesinde Atatürk Caddesi’ndeki apartmanın 3. katında psikolojik sorunları olduğu belirtilen 35 yaşındaki Ayhan H., kendisini hastaneye götürmek isteyen eşi ve çocuklarını evde rehin tuttu. Ayhan H.’nin davranışlarını fark eden yakınları durumu polis ekiplerine bildirince olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri intikal etti.

Polis ekipleri Ayhan H.’yi ikna edebilmek için çalışma başlattı ancak işe yaramayınca özel harekat polisleri itfaiye merdivenleriyle evin balkonuna çıktı. Bütün müdahalelere rağmen ikna edilemeyen Ayhan Y. güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Sağlık görevlilerinin olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı Ayhan H. tedavi altına alındı.