Hastanelerde bugün tespit edilen koronavirüs taşıyan hasta sayısı bin 721 oldu

Koronavirüs ile mücadele alınan tüm tedbirler sürüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca güncel koronavirüs vaka sayılarını paylaştı.

Açıklanan resmi rakamlara göre bugün sağlık bakanlığına bağlı hastanelerde yapılan koronavirüs test sayısı 113 bini aştı. Yapılan test sonuçlarına göre korona virüs hastalığı tespit edilen kişi sayısı ise bin 721 oldu ve toplam vaka sayısı 309 bini aştı.

Öte yandan vefat eden kişi sayısında ki artış dikkat çekiyor. Son 24 saat içinde hastalık yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı 74 kişi artarak toplam can kaybı ise 7 bin 785'e ulaştı.

Bakan Koca koronavirüs hastalığına yakanan kişilerde gerçekleşen zatürre oranının ise yüzde 6,6 olduğunu duyurdu.

24 EYLÜL KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU