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Hastane'de dehşet anları yaşandı

Kocaeli'nde özel bir hastanede eşini hastaneye almaya giden bir kişi pandemi dolayısıyla alınan önlemler kapsamında içeriye refakatçi alınmaması nedeniyle sinirlenip topladığı akrabalarıyla hastaneyi demir sopalar ile bastı.

18 Ağustos 2020 Salı 19:01
Hastane'de dehşet anları yaşandı
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Gerçekleşen korkunç olayda Kocaeli Körfez ilçesinde öğle saatlerinde özel bir hastaneye gelen S.Y. adlı şahıs eşini tedavi amaçlı getirdiği hastanede covid-19 salgını nedeniyle içeriye refakatçi olarak kendisinin alınmaması üzerine sinirlendi. Sinirlenen  şahıs yanına yakınlarını da alarak hastaneye gelerek hastane panolarından söktükleri demir çubuklar ile hastaneye aldırarak güvenlik görevlisi Ali Terzioğlu ile o sırada orada bulunan Op. Dr. Ufuk Şenel’i darp etti.


Saldırı esnasında bunu kırılan doktor 3 gün iş göremez raporu alırken omuzu çıkan ve vücudunda darp izleri mevcut olan güvenlik görevlisi 20 gün iş göremez raporu aldı.

Saldırı anları  güvenlik kameralarına yansırken ,bu sabah hastane personeli yapılan bu çirkin hareketi protesto etti.



Son Güncelleme: 18.08.2020 19:01
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Anahtar Kelimeler:
Sağlık çalışanıDarpKocaeli
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