Hastane'de dehşet anları yaşandı

Gerçekleşen korkunç olayda Kocaeli Körfez ilçesinde öğle saatlerinde özel bir hastaneye gelen S.Y. adlı şahıs eşini tedavi amaçlı getirdiği hastanede covid-19 salgını nedeniyle içeriye refakatçi olarak kendisinin alınmaması üzerine sinirlendi. Sinirlenen şahıs yanına yakınlarını da alarak hastaneye gelerek hastane panolarından söktükleri demir çubuklar ile hastaneye aldırarak güvenlik görevlisi Ali Terzioğlu ile o sırada orada bulunan Op. Dr. Ufuk Şenel’i darp etti.
Saldırı anları güvenlik kameralarına yansırken ,bu sabah hastane personeli yapılan bu çirkin hareketi protesto etti.
Son Güncelleme: 19.08.2020 15:39