Hastane'de dehşet anları yaşandı

Gerçekleşen korkunç olayda Kocaeli Körfez ilçesinde öğle saatlerinde özel bir hastaneye gelen S.Y. adlı şahıs eşini tedavi amaçlı getirdiği hastanede covid-19 salgını nedeniyle içeriye refakatçi olarak kendisinin alınmaması üzerine sinirlendi. Sinirlenen şahıs yanına yakınlarını da alarak hastaneye gelerek hastane panolarından söktükleri demir çubuklar ile hastaneye aldırarak güvenlik görevlisi Ali Terzioğlu ile o sırada orada bulunan Op. Dr. Ufuk Şenel’i darp etti.

Saldırı esnasında bunu kırılan doktor 3 gün iş göremez raporu alırken omuzu çıkan ve vücudunda darp izleri mevcut olan güvenlik görevlisi 20 gün iş göremez raporu aldı.

Saldırı anları güvenlik kameralarına yansırken ,bu sabah hastane personeli yapılan bu çirkin hareketi protesto etti.