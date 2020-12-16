İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
ABD'de korkutan veri! Salgın başından bu yana 1.6 milyondan fazla çocuk koronaya yakalandı
Son Dakika
ABD'de korkutan veri! Salgın başından...
İstanbulkart kullananlar dikkat! Zorunlu HES kodu eşleştirmesi 15 Ocak'ta başlıyor
Son Dakika
İstanbulkart kullananlar dikkat! Zorunlu HES...
Hüseyin Sözlü'nün babası korona virüs nedeniyle vefat etti
Son Dakika
Hüseyin Sözlü'nün babası korona virüs...
Londra'daki dükkanına müdür arayan Nusret Gökçe, 850 bin TL’yi gözden çıkardı
Londra'daki dükkanına müdür arayan Nusret...

Hastane bahçesinde öğrencilerine ders veren fedakar öğretmen odasına kavuştu

Koronavirüse yakalanan ve hastanede tedavi altında olan babasına refakat ederken öğrencilerine olan sorumluğunu bırakmayan fedakar öğretmen odasına kavuştu. Hastane yönetimi online dersini daha rahat verebilmesi için Mehmet öğretmene bir oda tahsis etti.

16 Aralık 2020 Çarşamba 10:30
Hastane bahçesinde öğrencilerine ders veren fedakar öğretmen odasına kavuştu
Takip Et:

Diyarbakır'lı fedakar öğretmen korona tedavisi gören babasına refakat ederken bir taraftan da hastanenin bankına oturarak öğrencilerine online ders vermeye çalıştı. Sosyal medyanın gündemine düşen bu olay sonrası hastane yönetimi harekete geçerek fedakar öğretmene bir oda tahsis etti.

Aslen Diyarbakırlı olan ve Cumhuriyet Fen Lisesinde matematik öğretmenliği görevinde bulunan Mehmet Aydın, koronavirüse yakalanan babasının tedavi olduğu hastanede refakatçi olarak kalmaya başladı. Bir taraftan da görev bilincini ve sorumluluğunu kaybetmeyen öğretmen hastane bahçesinde öğrencilerine online ders vermeye devam etti. Sosyal medya hesaplarında paylaşılan bu durumu öğrenen hastane yönetimi harekete geçerek fedakar Mehmet öğretmene hastanede bir oda tahsis etti.

35 yaşındaki Mehmet Aydın, 2 haftadır refakatçi olarak bulunduğu Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde düzenlenen odaya geçti. Masa ve sandalye ile özel olarak döşenen odanın daha rahat ders anlatabilmesi için intenet bağlantıları da yapıldı. Mehmet öğretmen soğuk ve yağmursuz sıcacık bir odada hem babasını yalnız bırakmıyor hem de öğrencilerini ihmal etmeden ders anlatıyor.

Mehmet öğretmen haftada 3 gün öğrencilerine ders verdiğini ve hastane yönetimin kendisine tahsis edilen oda sayesinde artık dikkati dağılmadan öğrencilerine ders verebildiğini söyleyerek yapılan bu jest karşısında duygularını şu sözlerle anlattı:

"Hastane yönetimi davet etti. Çok nazik ve güzel bir şekilde beni ağırladılar. Başhekim Yardımcısı bana, 'Dersin olduğunda benim odamda derslerini anlatmanı istiyorum, sağlık camiası neyse eğitim camiası da odur' diyerek, teklifte bulundu. Ben kabul etmedim. Bunun üzerine eğitim bölümünde bir oda verebileceklerini söylediler. Ben de teşekkür ederek memnuniyetle kabul ettim ve bugün de burada dersimize başlamış oldum. Hem benim için hem de öğrenciler için güzel oldu. Ben de en azından sadece derse odaklanmış oluyorum. Dışarıda ders anlattığım zaman da çevreden birileri gelebiliyordu. Gelenler, önümdeki tableti kaldırarak, 'Bu ne' diyorlardı. Burası olunca en azından kimse gelmiyor, dikkatim dağılmıyor, karışan olmuyor."



Son Güncelleme: 16.12.2020 10:30
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırHastane BahçesiÖğretmenDersOda
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uçak içi kabin bagaj yasağı uygulamasında değişiklik; Yasak kaldırıldı!
Uçak içi kabin bagaj yasağı uygulamasında değişiklik; Yasak kaldırıldı!
Yılbaşında uygulanacak kısıtlamalar için 81 il valiliğine yeni koronavirüs genelgesi!
Yılbaşında uygulanacak kısıtlamalar için 81 il valiliğine yeni koronavirüs genelgesi!
Bakan Koca 15 Aralık tarihli korona virüs vaka tablosunu duyurdu
Bakan Koca 15 Aralık tarihli korona virüs vaka tablosunu duyurdu
Hüseyin Sözlü'nün babası korona virüs nedeniyle vefat etti
Hüseyin Sözlü'nün babası korona virüs nedeniyle vefat etti
2021 yılbaşı tatili kaç gün? 31 Aralık yarım gün mü tatil?
2021 yılbaşı tatili kaç gün? 31 Aralık yarım gün mü tatil?
Van’da korkutan deprem
Van’da korkutan deprem

Popüler Haberler

İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı'nın içeriği nedir, nasıl başvuruda bulunulur?
Acemi Anneler dizisi Melahat karakteri kimdir? Deniz Gökçe Kayhan kimdir, nereli, kaç yaşında?
Acemi Anneler dizisi Aleyna karakteri kimdir? Aslı Babayiğit kimdir, nereli, kaç yaşında?
Kanal D Yatıya Misafirim Var basvuru formu başvuru adresi ve şartları
En kolay kredi veren bankalar hangileri, şartları nelerdir?
Zümrüdüanka Suhandan Kimdir? Pelin Abay kimdir?
Emanet dizisi Selim kimdir? Osman Aydın hakkında bilgiler
Türkan Hanımın Konağı dizisi Rabia kimdir? Arzu Yanardağ kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Acemi Anneler dizisi nerede çekiliyor? Dizinin çekildiği mekanlar ve semtler
Yatıya Misafirim Var Kanal D başvuru nasıl yapılır? Yatıya Misafirim Var yarışması başvuru formu ve whatsapp iletişim numarası
A101 20 Şubat – 27 Şubat 2020 aktüel indirimli ürünler kampanyası
Aktifbank İşbirliğiyle PTT 60 Ay Vadeli Uygun Faizli İhtiyaç Kredisi Kampanyası!
2020 Topkapı Sarayı ne zaman açılıp ne zaman kapanıyor? 2020 Topkapı Sarayı giriş ücreti ve saatleri
İcap nöbeti nedir, ücretleri ve nöbet süresi
Nesrin Cavadzade Yasak Elma'dan ayrılacak mı?
ihbar tazminatı şartları nelerdir? İhbar tazminatı nasıl uygulanır? 2020
Masumlar Apartmanı dizisi hangi gün, saat kaçta hangi kanalda yayınlanıyor?
Milletvekili maaşları ne kadardır? Aralık 2020
Türkan Hanımın Konağı dizisindeki Zehra karakteri kimdir?
5 Dakikada Bir Tepsi Dolusu Kek Nasıl Yapılır? Kek Yapma Tarifleri?
Esnaf işsizlik maaşı nasıl alınır? 2020 esnaf işsizlik maaşı başvuru şartları nelerdir?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.