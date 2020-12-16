Hastane bahçesinde öğrencilerine ders veren fedakar öğretmen odasına kavuştu

Diyarbakır'lı fedakar öğretmen korona tedavisi gören babasına refakat ederken bir taraftan da hastanenin bankına oturarak öğrencilerine online ders vermeye çalıştı. Sosyal medyanın gündemine düşen bu olay sonrası hastane yönetimi harekete geçerek fedakar öğretmene bir oda tahsis etti.

Aslen Diyarbakırlı olan ve Cumhuriyet Fen Lisesinde matematik öğretmenliği görevinde bulunan Mehmet Aydın, koronavirüse yakalanan babasının tedavi olduğu hastanede refakatçi olarak kalmaya başladı. Bir taraftan da görev bilincini ve sorumluluğunu kaybetmeyen öğretmen hastane bahçesinde öğrencilerine online ders vermeye devam etti. Sosyal medya hesaplarında paylaşılan bu durumu öğrenen hastane yönetimi harekete geçerek fedakar Mehmet öğretmene hastanede bir oda tahsis etti.

35 yaşındaki Mehmet Aydın, 2 haftadır refakatçi olarak bulunduğu Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde düzenlenen odaya geçti. Masa ve sandalye ile özel olarak döşenen odanın daha rahat ders anlatabilmesi için intenet bağlantıları da yapıldı. Mehmet öğretmen soğuk ve yağmursuz sıcacık bir odada hem babasını yalnız bırakmıyor hem de öğrencilerini ihmal etmeden ders anlatıyor.

Mehmet öğretmen haftada 3 gün öğrencilerine ders verdiğini ve hastane yönetimin kendisine tahsis edilen oda sayesinde artık dikkati dağılmadan öğrencilerine ders verebildiğini söyleyerek yapılan bu jest karşısında duygularını şu sözlerle anlattı:

"Hastane yönetimi davet etti. Çok nazik ve güzel bir şekilde beni ağırladılar. Başhekim Yardımcısı bana, 'Dersin olduğunda benim odamda derslerini anlatmanı istiyorum, sağlık camiası neyse eğitim camiası da odur' diyerek, teklifte bulundu. Ben kabul etmedim. Bunun üzerine eğitim bölümünde bir oda verebileceklerini söylediler. Ben de teşekkür ederek memnuniyetle kabul ettim ve bugün de burada dersimize başlamış oldum. Hem benim için hem de öğrenciler için güzel oldu. Ben de en azından sadece derse odaklanmış oluyorum. Dışarıda ders anlattığım zaman da çevreden birileri gelebiliyordu. Gelenler, önümdeki tableti kaldırarak, 'Bu ne' diyorlardı. Burası olunca en azından kimse gelmiyor, dikkatim dağılmıyor, karışan olmuyor."