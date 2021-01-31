Har-ı Bülbül çiçeği nedir, nerede yetişir? Har-ı Bülbül çiçeği anlamı

Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Şuşa ilçesine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından okul yaptırılacak. Okulun dış mimarisinde ise Har-ı Bülbül motifleri kullanılacak. Bu nedenden ötürü son zamanlarda vatandaş Har-ı Bülbül’ün ne olduğunu merak ediyor.
Har-ı Bülbül
Bazı bitkiler sadece belli koşullarda yetişen ve yetiştiği bölgeye özel olmaktadır. Dünya’da eşsiz bitkilerin bulunduğu bölgelerden biri de Güney Kafkasya’dır. Burada eşsiz bir ekosistem bulunmaktadır. Bahsi geçen Har-ı Bübül çiçeği de bu bitkilerden biridir.
Bu çiçek çok narin ve kırılgandır. Kokusunu paylaşmaz ve hızla kaybolur. Duruşu ile muhteşem ve mütevazi bir yüksekliğe sahiptir. Bu çiçek birçok efsaneye ve halk masalına konu olmuştur.
Har-ı Bülbül çiçeğinin efsanesi
Anlatılan efsaneye göre, Har-ı bülbül dalına konan bülbülü sever ve okşar fakat alt dallara konan arı bülbülü kıskanır. Bu yüzden de onu sokar ve öldürür. Bu çiçek birçok edebi esere konu olmakla birlikte Ahmet Şafak’ın Karabağ şarkısında geçer.