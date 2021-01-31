İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kentsel dönüşüm konutlarında vergi indirimi! Yüzde 1'e düşürüldü
Son Dakika
Kentsel dönüşüm konutlarında vergi indirimi!...
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli aşı açıklaması! Etkisi diğerlerinden daha yüksek
Son Dakika
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli...
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine yenileri eklendi
Son Dakika
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine...
Bakan Koca'dan aşı açıklaması
Son Dakika
Bakan Koca'dan aşı açıklaması

Har-ı Bülbül çiçeği nedir, nerede yetişir? Har-ı Bülbül çiçeği anlamı

Yetiştiği bölgeye özel olan ve başka yerde yetişmeyen birçok bitki vardır. Bunlardan biri de Har-ı Bülbüldür.

31 Ocak 2021 Pazar 16:49
Har-ı Bülbül çiçeği nedir, nerede yetişir? Har-ı Bülbül çiçeği anlamı
Takip Et:

Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Şuşa ilçesine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından okul yaptırılacak. Okulun dış mimarisinde ise Har-ı Bülbül motifleri kullanılacak. Bu nedenden ötürü son zamanlarda vatandaş Har-ı Bülbül’ün ne olduğunu merak ediyor.

Har-ı Bülbül

Bazı bitkiler sadece belli koşullarda yetişen ve yetiştiği bölgeye özel olmaktadır. Dünya’da eşsiz bitkilerin bulunduğu bölgelerden biri de Güney Kafkasya’dır. Burada eşsiz bir ekosistem bulunmaktadır. Bahsi geçen Har-ı Bübül çiçeği de bu bitkilerden biridir.

Har-ı Bülbül çiçeği başka bir adıyla Xarı Bülbül, sınırlı alanlarda yetişmektedir. Bu bitki yalnızca Güney Kafkasya’nın Şuşa bölgesinde yetişir. Ermeniler bu bitkiyi Shushi olarak adlandırır. Çiçeğin içinde geçen bülbül kelimesinin nedeni ise çiçeğin bülbül görünümünde olmasıdır. Azerice’de “har” diken, “bulbul” bülbül anlamına gelmektedir. Çiçeğe dikkatli bakıldığında üç farklı tarafa yayılan yaparakları görebilirsiniz. Bunlardan ikisi kanat şeklinde biri ise gagalı kuş şeklinde görünmektedir.

Bu çiçek çok narin ve kırılgandır. Kokusunu paylaşmaz ve hızla kaybolur. Duruşu ile muhteşem ve mütevazi bir yüksekliğe sahiptir. Bu çiçek birçok efsaneye ve halk masalına konu olmuştur.

Har-ı Bülbül çiçeğinin efsanesi

Anlatılan efsaneye göre, Har-ı bülbül dalına konan bülbülü sever ve okşar fakat alt dallara konan arı bülbülü kıskanır. Bu yüzden de onu sokar ve öldürür. Bu çiçek birçok edebi esere konu olmakla birlikte Ahmet Şafak’ın Karabağ şarkısında geçer.



Son Güncelleme: 31.01.2021 16:49
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Har-ıBülbülAzerbaycanHar-ıBülbülÇiçeği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şanlıurfa Halfeti ve Akçakale'de kaçak avlanan 7 kişi yakalandı!
Şanlıurfa Halfeti ve Akçakale'de kaçak avlanan 7 kişi yakalandı!
Sivas'ın Suşehri ilçesinde otomobil takla attı, 4 kişi yaralandı
Sivas'ın Suşehri ilçesinde otomobil takla attı, 4 kişi yaralandı
Osmaniye'de gözaltına alınan 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Osmaniye'de gözaltına alınan 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin soruşturmada 2 kişi tutuklandı
Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin soruşturmada 2 kişi tutuklandı
Ankara'da granür dolu tır devrildi, 1 kişi yaralandı
Ankara'da granür dolu tır devrildi, 1 kişi yaralandı
30 Ocak günlük korona virüs verileri açıklandı
30 Ocak günlük korona virüs verileri açıklandı

Popüler Haberler

Evde bakım maaşı yatan iller 31 Ocak 2021 Pazar - E-devlet evde bakım aylığı yatan şehir sorgulaması
Hepsi Benim Fox TV başvuru nasıl yapılır? Hepsi Benim yarışması başvuru formu ve whatsapp iletişim numarası
Kadir Şeker davasında son durum ne? Kadir Şeker cezası bozuldu mu, beraat edecek mi?
Beşiktaş Trabzonspor maç özeti ve maç sonucu kaç kaç bitti, golleri kim attı? Bjk Trabzon 1-2 maç golleri izle
Hercai Miran ölecek mi, ölüyor mu? Akın Akınözü diziden ayrılıyor mu?
ORC, MAK ve METROPOL Son seçim anketi araştırmalarına göre partilerin oy dağılımları
PttAVM nedir? ePttAVM nasıl çalışıyor? ePttAVM alışveriş nasıl yapılır?
Kefaret reyting sonuçları nasıl? Fox TV yeni dizisi izlendi mi, dizi tutar mı?
GTA 5 Türkçe yama nasıl yüklenir?
Bugün maç varmı, hangi maçlar var? TV 31 Ocak 2021 Pazar canlı maç yayın saatleri
29 Ekim şiirleri 2 kıtalık ve 4 kıtalık uzun, kısa 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri
2021Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihte? Diyanet Kurban Bayramı tarihi
Şef Ahmet Dede kimdir? Ahmet Dede Nusret’e ne söyledi?
Öğrenciye kredi kartı veren bankalar hangileridir? Öğrenciye belgesiz kredi kartı başvurusu
2020 İBB sosyal yardım kart başvurusu nasıl yapılır, kimler başvurabilir?
BİM, A101, Carrefour, Şok, Migros Hafta sonu kaça kadar açık?
Selena Zülfikar kimdir? Ümit Erdim biyografisi
Survivor 2021 18. bölüm fragmanı 1 Şubat 2021 Pazartesi
Telomer nedir, tedavisi nasıl yapılır?
Kefaret dizisi yeni sezonda devam edecek mi, 2. sezon olacak mı?
Yasak Elma Şahika ayrılıyor mu? Nesrin Cavadzade diziden çıkıyor mu, neden ayrılıyor?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.