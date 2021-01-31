Har-ı Bülbül çiçeği nedir, nerede yetişir? Har-ı Bülbül çiçeği anlamı

Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Şuşa ilçesine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından okul yaptırılacak. Okulun dış mimarisinde ise Har-ı Bülbül motifleri kullanılacak. Bu nedenden ötürü son zamanlarda vatandaş Har-ı Bülbül’ün ne olduğunu merak ediyor.

Har-ı Bülbül

Bazı bitkiler sadece belli koşullarda yetişen ve yetiştiği bölgeye özel olmaktadır. Dünya’da eşsiz bitkilerin bulunduğu bölgelerden biri de Güney Kafkasya’dır. Burada eşsiz bir ekosistem bulunmaktadır. Bahsi geçen Har-ı Bübül çiçeği de bu bitkilerden biridir.

Har-ı Bülbül çiçeği başka bir adıyla Xarı Bülbül, sınırlı alanlarda yetişmektedir. Bu bitki yalnızca Güney Kafkasya’nın Şuşa bölgesinde yetişir. Ermeniler bu bitkiyi Shushi olarak adlandırır. Çiçeğin içinde geçen bülbül kelimesinin nedeni ise çiçeğin bülbül görünümünde olmasıdır. Azerice’de “har” diken, “bulbul” bülbül anlamına gelmektedir. Çiçeğe dikkatli bakıldığında üç farklı tarafa yayılan yaparakları görebilirsiniz. Bunlardan ikisi kanat şeklinde biri ise gagalı kuş şeklinde görünmektedir.

Bu çiçek çok narin ve kırılgandır. Kokusunu paylaşmaz ve hızla kaybolur. Duruşu ile muhteşem ve mütevazi bir yüksekliğe sahiptir. Bu çiçek birçok efsaneye ve halk masalına konu olmuştur.

Har-ı Bülbül çiçeğinin efsanesi

Anlatılan efsaneye göre, Har-ı bülbül dalına konan bülbülü sever ve okşar fakat alt dallara konan arı bülbülü kıskanır. Bu yüzden de onu sokar ve öldürür. Bu çiçek birçok edebi esere konu olmakla birlikte Ahmet Şafak’ın Karabağ şarkısında geçer.