Hapse giren Ümitcan Uygun'un ağabeyi, Müge Anlı'yı ölümle tehdit etti!

Haziran ayında hayatını kaybeden Aleyna Çakır’ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun, uyuşturucu madde kullanmak ve özendirmek suçundan tutuklanarak ceza evine gönderilmişti. Uygun’un tutuklanmasından sonra ağabeyi Müge Anlı’ya ve kardeşine tepki gösteren kişileri tehdit etti.

Müge Anlı’ya tehditler savurdu

Ümitcan Uygun’un uyuşturucu madde kullanmak ve kullanılmasına özendirmek suçundan tutuklanmasının ardından ağabeyi, Ümitcan Uygun’un Instagram hesabından tehdit içerikli paylaşımlar yaptı.

‘’Aleyna’nın ölümünü herkese yaşatacağım’’

Kardeşinin sosyal medya hesabından paylaşım yapan ağabeyi, ‘’Aleyna’nın ölümünü herkese yaşatacağım, önce Müge Anlı’’ ifadelerini kullanarak sunucu Müge Anlı’yı alenen ölümle tehdit etti. İşte ağabey Uygun’un skandal paylaşımları: