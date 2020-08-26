Hangi illerimize kısıtlama getirildi? Düğünler hangi illerde 1 saat olacak? Denetim başlayan ve yasak getirilen illerimiz!

Covid-19 vakalarının artış göstermesinin ardından, İçişleri Bakanlığının yayınladığı Genelgeyle birlikte 14 ilimizde düğün, nişan, sünnet, kına ve toplu organizasyonlarda kısıtlama uygulanacak. 26 Ağustos 2020 tarihinden sonra uygulanacak olan kısıtlama halk tarafından hangi illerde uygulanacağı konusunda merak konusu uyandırdı.

Yasak Getirilen İller

26 Ağustos tarihinden sonra sünnet, düğün, kına, nişan ve herhangi bir toplu organizasyonlara Kısıtlama uygulanacak olan illerimiz:

Adana Gaziantep Ağrı Kayseri Ankara Konya Bursa Mardin

Şanlıurfa Diyarbakır Van Erzurum Yozgat

İllerimize getirilen kısıtlama Umumi Hıfzıssıhha kanununun 27. Ve 72. Maddeleri neticesinde alınan kararlar hükmüyle bu illerin valilikleri tarafından hemen uygulanarak 26 Ağustos 2020 tarihinden itibaren kısıtlama gereği duyulmuştur.

Nikah ve Düğün Merasimleri 1 Saat Olacak

Gelen kısıtlamalarla birlikte yapılacak olan nikah ve düğün organizasyonları 1 saat olmuştur. Düğünde bulunacak olan kişilere de kısıtlama uygulanacak. Gelin ve damadın birinci dereceden akrabası olmayan 15 yaşından küçük ve 65 yaşından büyük kişilerinde düğünde bulunması yasak. Getirilen kısıtlama ile birlikte düğün salonlarına da bu tedbirlere uyacak. Salonlarda sosyal mesafeye uyacak şekilde masa ve sandalye düzeni oluşturulacak. Bununla birlikte düğün salonu sahipleri oyun ve dans pistlerini kapalı tutacak. Düğünlerde katılımcılara sunulan her türlü yiyecek ve içeceklere açık bir şekilde olmadığı takdirde misafirlere sunulması yasak olacak.

Yapılacak olan organizasyonlara en az bir kolluk kuvveti eşlik edecek. Denetimler zabıta, polis vb. kişiler tarafından uygulanacak. Kurallara uymayan kişilere ise ilgili Umumi Hıfzıssıhha kanununun 282. Maddesi gereğince idari para cezası uygulanacak.