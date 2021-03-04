Hangi illerde restoran ve kafeler hizmete açılacak? Kafelerin açık olduğu şehirler hangileri?

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ile alınan kararlar doğrultusunda restoran ve kafelerin çok yüksek riskli şehirler dışında açılacağı kararlaştırıldı. Cumhurbaşkanı tarafından yapılan açıklamaya göre 2 Mart 2021 günü itibari ile çok yüksek risk taşıyan iller dışında, restoran, kafe, pastane gibi mekanlar yarısı dolu olacak şekilde sabah 7 ile akşam 7 arasında hizmet verecek.

Halı saha, yüzme havuzu gibi yerler ise düşük ve orta risk taşıyan illerde sabah 9 ile akşam 7 arasında hizmet verecekler. İşte düşük, orta, yüksek ve çok yüksek risk grubu taşıyan iller..

Düşük riskli şehirler:

Şanlıurfa

Uşak

Bingöl

Mardin

Şınak

Hakkari

Siirt

Diyarbakır

Iğdır

Batman

Van

Bitlis

Ağrı

Muş

Orta riskli şehirler:

Ankara

Bursa

Manisa

Aydın

Denizli

Karabük

Isparta

Çorum

Kırşehir

Afyon

Kastamonu

Eskişehir

Çankırı

Nevşehir

Bartın

Yozgat

Adana

Sivas

Elazığ

Hatay

Gaziantep

Erzincan

Bayburt

Tunceli Erzurum

Kahramanmaraş

Malatya

Kars

Yüksek riskli şehirler:

İstanbul

İzmir

Antalya

Muğla

Kırıkkale

Bilecik

Kütahya

Kırklareli

Düzce

Tekirdağ

Çanakkale

Bolu

Kilis

Zonguldak

Kayseri

Karaman

Mersin

Artvin

Ardahan

Niğde

Çok yüksek riskli şehirler:

Sakarya

Burdur

Edine

Gümüşhane

Sinop

Samsun

Amasya

Trabzon

Adıyaman

Rize

Tokat

Ordu

Konya

Balıkesir

Aksaray

Osmaniye

Giresun