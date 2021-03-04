Hangi illerde restoran ve kafeler hizmete açılacak? Kafelerin açık olduğu şehirler hangileri?

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ile alınan kararlar doğrultusunda restoran ve kafelerin çok yüksek riskli şehirler dışında açılacağı kararlaştırıldı. Cumhurbaşkanı tarafından yapılan açıklamaya göre 2 Mart 2021 günü itibari ile çok yüksek risk taşıyan iller dışında, restoran, kafe, pastane gibi mekanlar yarısı dolu olacak şekilde sabah 7 ile akşam 7 arasında hizmet verecek.
Halı saha, yüzme havuzu gibi yerler ise düşük ve orta risk taşıyan illerde sabah 9 ile akşam 7 arasında hizmet verecekler. İşte düşük, orta, yüksek ve çok yüksek risk grubu taşıyan iller..
Düşük riskli şehirler:
Şanlıurfa
Uşak
Bingöl
Mardin
Şınak
Hakkari
Siirt
Diyarbakır
Iğdır
Batman
Van
Bitlis
Ağrı
Muş
Orta riskli şehirler:
Ankara
Bursa
Manisa
Aydın
Denizli
Karabük
Isparta
Çorum
Kırşehir
Afyon
Kastamonu
Eskişehir
Çankırı
Nevşehir
Bartın
Yozgat
Adana
Sivas
Elazığ
Hatay
Gaziantep
Erzincan
Bayburt
Tunceli Erzurum
Malatya
Kars
Yüksek riskli şehirler:
İstanbul
İzmir
Antalya
Muğla
Kırıkkale
Bilecik
Kütahya
Kırklareli
Düzce
Tekirdağ
Çanakkale
Bolu
Kilis
Zonguldak
Kayseri
Karaman
Mersin
Artvin
Ardahan
Niğde
Çok yüksek riskli şehirler:
Sakarya
Burdur
Edine
Gümüşhane
Sinop
Samsun
Amasya
Trabzon
Adıyaman
Rize
Tokat
Ordu
Konya
Balıkesir
Aksaray
Osmaniye
Giresun