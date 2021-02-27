Hangi il hangi renk? Türkiye renklere göre vaka haritası: Sarı ve mavi iller

Bakanlık artık il il vakaları da açıklamaya başladı. Vatandaşlar artık yaşadıkları şehirlerde ne kadar vaka var onu görebiliyor ve ona göre tedbirlere uymaya çalışıyor.

Valiliklere yetki verilmesi ile birlikte önlemler ya gevşetiliyor ya da ek tedbirler alınıyor. Vakaların genel olarak azalması ile birlikte esnaf ve vatandaşlar esnemelerin olmasını dört gözle bekliyor. Baharın gelmesi ile birlikte güneşin ortaya çıkması insanların dışarı çıkma hevesi bir hayli artırmış durumda.

Özellikle tatil sezonun yaklaşması ve evde geçirilen zamanlarda yaşanan sıkıntılar nedeni ile tatil ihtiyacı günden güne artmış durumda. Yapılacak esnemeler ile beraber rezervasyonlar da patlama yaşlanması bekleniyor. Bu yüzden dolayı ki illerinde vaka sayılarını merak eden vatandaşlar illerinin hangi renkte olduğunu sorguluyor. İşte kategoriler;

İllerin kategorisi nasıl belirlenecek?

Yüz binde 10'un altında vaka görülen iller "düşük riskli

Yüz binde 11-35 arası vaka olan iller "orta riskli

Yüz binde 36-100 arası vakası bulunan iller "yüksek riskli

Yüz binde 100'ün üstünde vaka seyri görülen iller ise "çok yüksek riskli" olarak belirlenecek.

Düşük riskli iller "mavi", orta risk "sarı", yüksek risk "turuncu", çok yüksek risk "kırmızı" ile gösterilecek.