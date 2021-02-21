Hamsi Rusya'ya kaçtı, Balıkçıların tezgahları boş kaldı

Balıkçılar bu durum karşısında Karadeniz'in incisi olan hamsinin, süürlerinin daha soğuk olan Rusya'ya doğru gittiğini ifade etti. Sokağa çıkma yasağında hizt veren Balıkçıların tezgah fiytaları barbunun kilosu 40-45, mezgit 35-40, hamsi 25-30, tirsi 25, deniz levreği 150, çipura 40-45 ve somon da 35 liradan satışa koyuldu.
"Şimdi de son günlerde şiddetli rüzgar var, bu durum da balığı etkiledi. Tekneler, denize açılamadığı için çok az balık geldi ve fiyatlar da arttı. Herkesin istediği bir çeşitlilik tezgahlarda olmadı. Karadeniz’in en güzel balıklarından hamsi, şu an Rusya’ya gitti." ifadelerinde bulundu.
Son Güncelleme: 21.02.2021 23:59