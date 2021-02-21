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Hamsi Rusya'ya kaçtı, Balıkçıların tezgahları boş kaldı

Karadeniz'de son haftalarda baş gösteren fırtına ile balık tezgahlarında durgunluk yaşandı. Balıkçıların şiddetli rüzgar nedeniyle tekneleriyle denize açılıp, avlanamaması dolayıyla tezgahların boş kaldığı görüldü. Böylede balık fiyatları arttı.

21 Şubat 2021 Pazar 23:59
Hamsi Rusya'ya kaçtı, Balıkçıların tezgahları boş kaldı
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Balıkçılar bu durum karşısında Karadeniz'in incisi olan hamsinin, süürlerinin daha soğuk olan Rusya'ya doğru gittiğini ifade etti. Sokağa çıkma yasağında hizt veren Balıkçıların tezgah fiytaları barbunun kilosu 40-45, mezgit 35-40, hamsi 25-30, tirsi 25, deniz levreği 150, çipura 40-45 ve somon da 35 liradan satışa koyuldu.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı balıkçısı Emirhan İlhan, fırtına sebebiyle denize açılamadıklarını belirterek "Balık, soğuğu ve fırtınayı çok sever, bu nedenle soğuk olunca balıkçıların yüzü güler. Balık bol olur, fiyatlar da düşer. Ancak bu sene çok karışık durumlar oldu, soğuk hava bekledik hava çok sıcak oldu. Bir denge kuramadık."

"Şimdi de son günlerde şiddetli rüzgar var, bu durum da balığı etkiledi. Tekneler, denize açılamadığı için çok az balık geldi ve fiyatlar da arttı. Herkesin istediği bir çeşitlilik tezgahlarda olmadı. Karadeniz’in en güzel balıklarından hamsi, şu an Rusya’ya gitti." ifadelerinde bulundu.

 



Son Güncelleme: 21.02.2021 23:59
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Anahtar Kelimeler:
HamsiRusyaBalık
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