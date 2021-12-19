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Hamsi fiyatları rekora koşuyor! Kilosu 60 liraya çıktı..

Karadeniz'in deniz suyu sıcaklığı mevsim normallerinin üzerine çıkması sonrası sezonun başında miktarı fazla olan hamsi, Gürcistan ve Rusya kıyılarına yönelirken elde kalan hamsilerin fiyatı da tezgahlarda rekor seviyelere çıktı.

19 Aralık 2021 Pazar 16:02
Hamsi fiyatları rekora koşuyor! Kilosu 60 liraya çıktı..
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İklim değişiklikleri ve özellikle soğuk hava hamsi fiyatlarını oldukça fazla etkiledi. Karadeniz suyunun mevsim normallerinde daha fazla soğuk olması hamsilerin kuzey bölgelerine erken göç etmelerine neden oldu.

Gürcistan ve Rusya'ya doğru giden hamsilerden geriye kalanlar da Türkiye'de fiyat artışı yaşadı. Sezonun başında bol miktarda avlanan hamsi o dönemlerde kilosu 10 TL'den satılıyordu. Şimdilerde ise hamsi tezgahlarda hamsinin kilosu 60 TL'ye çıkarken, yerini alım gücü daha uygun olan istavrite bıraktı.


Son Güncelleme: 19.12.2021 16:02
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Anahtar Kelimeler:
Hamsi FiyatlarıHamsi Balığının Kilosu
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