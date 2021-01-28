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Hamsi avı için getirilen yasaklar ileri bir tarihe uzatıldı!

İstanbul Boğazı’nın bütünü kapsamakta olan, Karadeniz ve İstanbul Sarıyer Kumköy Aslan Burnu’ndan Gürcistan’ın sınır bölgesine kadar uzanan karasularında bütün av faaliyetleri ile ticari nedenler için yapılan hamsi avlarının durmasına ilişkin karar uzatıldı. Yeni bitiş tarihi 7 Şubat gece 00.00 olarak belirlendi.

28 Ocak 2021 Perşembe 09:03
Hamsi avı için getirilen yasaklar ileri bir tarihe uzatıldı!
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Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yaptığı açıklama dahilinde, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü; ticari nedenlerden ötürü yapılan hamsi avı, 8 Ocak tarihinde İstanbul Boğazı ve Karadeniz’in büyük bir kısmı için tamamen durdurulmuştu. Belirlenen bu süre zarfı içerisinde Genel Müdürlük tarafından araştırmalar yürütüldü, gözlem ve incelemeler dahilinde başta bilim insanları, balıkçı ve balıkçılık örgütleri tarafından değerlendirmelerde bulunuldu.

 

Yeni bitiş tarihi 7 Şubat

Yapılan bu değerlendirmeler kapsamında, hamsi avında kısıtlamaya gidilen karasularında yer alan hamsilerin popülasyonlarının iyileşmesi gözlemlense de henüz daha büyük bir kısmı avlanabilir asgari uzunluğu, yani 9 santimetreye ulaşmamıştır. 9 santimetrenin altında ve et verimi bakımından sınırlı bir artış yaşandığı gözlemlendi. Bu sebeplerden ötürü, İstanbul Boğazı’nın bütün bölgesiyle Karadeniz’in, İstanbul Sarıyer Kumköy Aslan Bunu’ndan Gürcistan sınırlarına kadar olan alanda her türlü avlanma aracıyla ticari nedenlerden ötürü hamsi yakalanmasının durdurulması için belirlenen süre 7 Şubat gece 00.00’a kadar uzatılmıştır. Bu belirlenen tarihler arasında kısıtlama bölgesinde yer alan hamsiler, uzman ekipler tarafınca gözlemlenecek ve bu alanlarda tutulabilecek iri hamsilerin oluşması üzerine getirilmiş olan kurallar tekrar gözden geçirilecektir.



Son Güncelleme: 28.01.2021 09:03
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Anahtar Kelimeler:
HamsiHamsi AvıTarım Ve Orman BakanlığıBalıkçılık Ve Su Ürünleri Genel MüdürlüğüIstanbulKaradeniz
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