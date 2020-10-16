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Hamile kadınlar üzerinden devleti dolandırdılar!

Muş'ta faaliyet gösteren 2 paravan şirket inanılmaz bir yöntemle devleti 3 milyon lira dolandırdılar. Hamile olan kadınları doğum öncesi yüksek maaş ile sigortalı çalışanları olarak gösteren daha sonra doğum sonrası geçici iş göremezlik ödeneği almalarını sağlayarak devleti birçok kez zarara uğratan bu iki şirketin oyunu polisler tarafından bozuldu.

16 Ekim 2020 Cuma 22:40
Hamile kadınlar üzerinden devleti dolandırdılar!
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Muş'ta faaliyet gösteren 2 paravan şirket inanılmaz bir yöntemle devleti 3 milyon lira dolandırdılar. Hamile olan kadınları doğum öncesi yüksek maaş ile sigortalı çalışanları olarak gösteren daha sonra doğum sonrası geçici iş göremezlik ödeneği almalarını sağlayarak devleti birçok kez zarara uğratan bu iki şirketin oyunu polisler tarafından bozuldu.


Muş Valiliği tarafından yapılan açıklamada Muş merkezli yapılan bir operasyon ile faaliyet merkezinin Antalya olduğu ve 3 ilde daha etkin olan 2 paravan şirketin hamile olan bayanları doğum öncesinde yüksek maaş ile çalışanları olarak göstererek daha sonra doğum sonrasında geçici iş göremezlik ödeneği almalarını sağladıkları tespit edilen şirketler polis tarafından açığa çıkarıldı.

Yapılan araştırmalarda Muş İlinde ikametgâh eden 40 hamile kadının adı geçen şirketlerde çalışan olmadığı buna rağmen yüksek maaşlarla çalışan olarak gösterildiği doğum sonrasında doğum iznine ayırıldıkları aldıkları doğum yardımları, prim borçları ile devleti yaklaşık 3 milyon TL ye yakın zarara uğrattıkları tespit edildi. Operasyon sonrasında 42 şüpheli ve 5 aktif yönetici polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Haklarında adli işlem başlatılan şüphelilerden 2 tanesi tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Son Güncelleme: 16.10.2020 22:40
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Anahtar Kelimeler:
MuşDolandırıcılık
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