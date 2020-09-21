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Hamile eşini bıçaklayan zanlı kayıplara karıştı

Kayseri'de boşanma aşamasındaki eşiyle tartışan M.A.T, 5 aylık hamile eşini karnından bıçakladı. Genç kadının hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

21 Eylül 2020 Pazartesi 14:34
Hamile eşini bıçaklayan zanlı kayıplara karıştı
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Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde boşanmak isteyen 5 aylık hamile kadın, eşi tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı. Babasının evinde yaşamaya başlayan 24 yaşındaki kadın, boşanma aşamasındaki eşi M.A.T ile tartışmaya başladı. Tartışma ile M.A.T isimli cani, 5 aylık hamile eşini kanından bıçakladı.

İhbar üzerine eve gelen sağlık personelleri genç kadına ilk müdahaleyi yaparak hastaneye sevk etti. Genç kadının hayati tehlikesi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri hamile eşini bıçakladıktan sonra kayıplara karışan zanlıyı arama çalışması başlattı.



Son Güncelleme: 21.09.2020 14:34
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Anahtar Kelimeler:
KayseriHamileBıçak
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