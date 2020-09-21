Hamile eşini bıçaklayan zanlı kayıplara karıştı

21 Eylül 2020 Pazartesi 14:34
Kayseri
’nin Melikgazi ilçesinde boşanmak isteyen 5 aylık hamile
kadın, eşi tarafından bıçak
lanarak ağır yaralandı. Babasının evinde yaşamaya başlayan 24 yaşındaki kadın, boşanma aşamasındaki eşi M.A.T ile tartışmaya başladı. Tartışma ile M.A.T isimli cani, 5 aylık hamile eşini kanından bıçakladı.
İhbar üzerine eve gelen sağlık personelleri genç kadına ilk müdahaleyi yaparak hastaneye sevk etti. Genç kadının hayati tehlikesi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri hamile eşini bıçakladıktan sonra kayıplara karışan zanlıyı arama çalışması başlattı.
Son Güncelleme: 21.09.2020 14:34
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