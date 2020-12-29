Hami Aksoy, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına ilişkin konuştu!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Ermenistan’ın, Dağlık Karabağ bölgesinde Azerbaycan’ın kazandığı zafer sonrasında imzalanan ateşkes anlaşmasına uymadığı gerekçesiyle bir açıklamada bulundu.

Hami Aksoy yaptığı açıklamada, Azerbaycan’ın Hocavend Rayonu’nda silah bırakmayan Ermeni gruplarca Azerbaycan ordusuna yapılan saldırılar hakkında sorulan soruya yanıt verdi. Aksoy, Yukarı Karabağ bölgesinde silah bırakmayarak geri çekilmeyi kabul etmeyen Ermeni unsurlarının Azerbaycan ordusuna karşı yaptıkları saldırıların 9 Kasım 2020 tarihinde imzalanan Üçlü Bildiri ateşkes rejimini ihlal ettiğini söyledi.

26 Kasım ile 8,11,27 Aralık tarihlerinde Ermeni unsurları tarafından gerçekleştirilen saldırılar neticesinde sivil ve askeri kayıplar olduğunu ifade eden Aksoy, Azerbaycan’ın Ermeni unsurları tarafından yapılan provokasyonlara, meşru müdafaa hakkını kullanarak gerekli yanıtı verdiğini aktardı. Ayrıca Ermenistan’ın Üçlü Bildiriyle üstlendiği taahhütleri yerine getirmesi gerektiğini ve sahada gerçekleri kabullenmesi gerektiğini dile getirdi.