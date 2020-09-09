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Halk otobüsü alev topuna döndü

İstanbul Tuzla'da park halinde bulunan bir halk otobüsü bilinmeyen bir nedenden dolayı biranda yanmaya başladı.Bir anda alev topuna dönen otobüs herkesi korkuttu.

09 Eylül 2020 Çarşamba 00:30
Halk otobüsü alev topuna döndü
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İstanbul Tuzla'da park halinde bulunan bir halk otobüsü bilinmeyen bir nedenden dolayı biranda yanmaya başladı.Bir anda alev topuna dönen otobüs herkesi korkuttu.


Tuzla’da gerçekleşen olayda Toki konutları son durakta akşam saatlerinde park halinde olan bir özel halk otobüsü sebebi bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Çok kısa bir sürede alev topuna dönen araç görenleri korkuturken çevre vatandaşlar tarafından polis ile itfaiye çağrıldı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan otobüse müdahale ederek alevleri söndürdü. Yangın sonunda otobüsten geriye bir enkaz kalırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Halk otobüsünün boş ve park halinde olması olası bir faciayı önledi.

 



Son Güncelleme: 09.09.2020 00:30
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Anahtar Kelimeler:
Otobüs Alev TopuTuzla
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