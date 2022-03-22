Halk Ekmek Ramazan Pidesi Fiyatları Bu Sene Ne Kadar Oldu? Yumurtalı ve Yumurtasız Ramazan Pidesi Fiyatları

Ramazan ayına sayılı günler kala ramazan pide fiyatları açıklandı. Halk Ekmek tarafından satılacak olan yumurtalı ve yumurtasız pide fiyatları her sene olduğu gibi bu sene de gursesgazetesi.com adresinde siz değerli okuyucularla buluşuyor. Ramazan ayı ilk oruç 2 Nisan 2022 günü başlarken vatandaşlar da iftar vakitlerini pide ile açmak istemektedirler. Bir klasik ve ritüel haline gelen ramazan pideleri bu sene ne kadar oldu? Ekmeğe gelen zamlar sonrası pide fiyatları merak konusuydu. İşte ramazan ayında halk ekmek pide fiyatları haberimizin devamında yer alıyor.

Yeni yıl ile birlikte maliyetleri karşılamayan ekmek fiyatları sonrasında fırıncılar ekmeğe zam yapmıştı. Yapılan zamlar sonrasında en uygun fiyatlı ekmek satışını sağlayan belediyelere bağlı Halk Ekmek'ler ise Ramazan ayında da uygun fiyatları ile tercih edileceğe benziyor.

FIRINCILAR RAMAZAN PİDE FİYATLARINI AÇIKLADI

Fırıncılar tarafından gelen açıklamalar doğrultusunda Ramazan ayında satılacka pide fiyatları vatandaş ile paylaşıldı. Gelen açıklamalar doğrultusunda İstanbul'dafiyatı 6TL oldu. Susamlı ramazan pidesi ise 7.50TL'den vatandaşlara satılacak. 415 gram susamlı ve yumurtalı Ramazan Pidesi ise 9TL'den satışta olacak.

Fırıncılardan gelen açıklamalar doğrultusunda ise Halk Ekmek büfelerinde fiyatlar ne olacak merak ediliyordu. Konuyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamaları beklenirken beklenen yanıt geldi. İşte detaylar..

HALK EKMEK RAMAZAN PİDESİ FİYATLARI

Ekrem İmamoğlu yaptığı açıklamalar ile birlikte Halk Ekmek büfelerinde 300 grmalık Ramazan Pidesi'nin 3TL üzerinden satılacağını açıkladı.

Başkan İmamoğlu açıklamasının devamında, "330 gram Ramazan Pidesini bu yıl 3 TL'den İstanbullulara sunacağız. Tüm ekonomik zorluklara rağmen Halk Ekmek İstanbullulara sağlıklı ve ucuz ekmek üretmeye devam edecek." ifadelerini kullandı.