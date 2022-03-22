GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM

Halk Ekmek Ramazan Pidesi Fiyatları Bu Sene Ne Kadar Oldu? Yumurtalı ve Yumurtasız Ramazan Pidesi Fiyatları

Ramazan ayına sayılı günler kala ramazan pide fiyatları açıklandı. Halk Ekmek tarafından satılacak olan yumurtalı ve yumurtasız pide fiyatları..

22 Mart 2022 Salı 15:35
Halk Ekmek Ramazan Pidesi Fiyatları Bu Sene Ne Kadar Oldu? Yumurtalı ve Yumurtasız Ramazan Pidesi Fiyatları
Takip Et:

Ramazan ayına sayılı günler kala ramazan pide fiyatları açıklandı. Halk Ekmek tarafından satılacak olan yumurtalı ve yumurtasız pide fiyatları her sene olduğu gibi bu sene de gursesgazetesi.com adresinde siz değerli okuyucularla buluşuyor. Ramazan ayı ilk oruç 2 Nisan 2022 günü başlarken vatandaşlar da iftar vakitlerini pide ile açmak istemektedirler. Bir klasik ve ritüel haline gelen ramazan pideleri bu sene ne kadar oldu? Ekmeğe gelen zamlar sonrası pide fiyatları merak konusuydu. İşte ramazan ayında halk ekmek pide fiyatları haberimizin devamında yer alıyor.

Yeni yıl ile birlikte maliyetleri karşılamayan ekmek fiyatları sonrasında fırıncılar ekmeğe zam yapmıştı. Yapılan zamlar sonrasında en uygun fiyatlı ekmek satışını sağlayan belediyelere bağlı Halk Ekmek'ler ise Ramazan ayında da uygun fiyatları ile tercih edileceğe benziyor.

FIRINCILAR RAMAZAN PİDE FİYATLARINI AÇIKLADI

Fırıncılar tarafından gelen açıklamalar doğrultusunda Ramazan ayında satılacka pide fiyatları vatandaş ile paylaşıldı. Gelen açıklamalar doğrultusunda İstanbul'da ramazan pidesi fiyatı 6TL oldu. Susamlı ramazan pidesi ise 7.50TL'den vatandaşlara satılacak. 415 gram susamlı ve yumurtalı Ramazan Pidesi ise 9TL'den satışta olacak.

Fırıncılardan gelen açıklamalar doğrultusunda ise Halk Ekmek büfelerinde fiyatlar ne olacak merak ediliyordu. Konuyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamaları beklenirken beklenen yanıt geldi. İşte detaylar..

HALK EKMEK RAMAZAN PİDESİ FİYATLARI

Ekrem İmamoğlu yaptığı açıklamalar ile birlikte Halk Ekmek büfelerinde 300 grmalık Ramazan Pidesi'nin 3TL üzerinden satılacağını açıkladı. 

Başkan İmamoğlu açıklamasının devamında, "330 gram Ramazan Pidesini bu yıl 3 TL'den İstanbullulara sunacağız. Tüm ekonomik zorluklara rağmen Halk Ekmek İstanbullulara sağlıklı ve ucuz ekmek üretmeye devam edecek." ifadelerini kullandı.

Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Ramazan PidesiHalk Ekmek FiyatlarıHalk Ekmek Ramazan Pidesi FiyatıHalk Ekmek Ramazan Pidesi Ne KadarHalk Ekmek Yumurtalı Pidesi Fiyatları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AÖL Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
AÖL Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
Hangi emoji hangi anlama geliyor? Emojilerin anlamları ve en çok kullanılan emojiler...
Hangi emoji hangi anlama geliyor? Emojilerin anlamları ve en çok kullanılan emojiler...
Türksat 5B'nin özellikleri neler, ne zaman fırtlatılacak? Türksat 5B saat kaçta fırlatılacak?
Türksat 5B'nin özellikleri neler, ne zaman fırtlatılacak? Türksat 5B saat kaçta fırlatılacak?
Güldal Akşit kimdir, neden öldü? Güldal Akşit hastalığı neydi?
Güldal Akşit kimdir, neden öldü? Güldal Akşit hastalığı neydi?
100 TL üzeri gelen doğal gaz faturaları ile ilgili önemli duyuru!
100 TL üzeri gelen doğal gaz faturaları ile ilgili önemli duyuru!
E-devlet uygulamasına neden giriş yapılamıyor? Sistem çöktü mü?
E-devlet uygulamasına neden giriş yapılamıyor? Sistem çöktü mü?

Popüler Haberler

Meme Estetik Yöntemleri
Covid 19 Koronavirüsü atlattıktan sonra iyileşmek için neler yapılır?
Xec Coin yükselişe geçer mi? Xec Coin geleceği nasıl?
Kürtçe Nevruz ne demektir, anlamı nedir? 2022 Nevruz Bayramı Türkçe ve kürtçe kutlama mesajları
Evde bakım maaşı Mart 2022 yatan iller hangileri? 17 Mart 2022 Perşembe evde bakım parası yatan iller listesi sorgulama ekranı!
Ziraat Bankası 10.000 TL Temel İhtiyaç Kredisi için başvurular başladı! 3 ay geri ödeme yok
17 Mart 2022 Perşembe TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 17 Mart Perşembe at yarışı programı
TJK 16 Mart 2022 Çarşamba at yarışı sonuçları
Instagram çöktü mü, neden giremiyorum? 16 Mart 2022 Çarşamba Instagram giriş sorunu
FOX TV Ana Haber Selçuk Tepeli canlı izle 16 Mart 2022 Çarşamba
Oyuncu Eren Carus kimdir? Eren Carus'un hayatı hakkında bilgiler
Güneş Sayın kimdir, Nerede Doğmuştur, Nerede Yaşıyor?
Süper Lig Artık Netflix'de mi? İhale sonucu ne olacak?
En İyi Bilim Kurgu dizileri neler? En iyi Bilim Kurgu dizi listesi
Kuruluş Osman Şeyh Edebali karakteri gerçekte kim? Şeyh Edebali'yi canlandıran oyuncu Seda Yıldız kimdir?
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.