Halk Ekmek büfelerini kaldırmaya çalışan Üsküdar Belediyesine halktan tepkiler yağdı

Üsküdar Belediyesi'nin kapsamına giren Ünalan ve Bulgurlu mahallelerine yeni iki adet Halk Ekmek büfesinin açılmasının ardından Üsküdar Belediyesi zabıta ekiple büfeleri kaldırmaya gitti. Olay esnasında çekilen görüntüler halkın tepki yağdırmasına sebep oldu.

Büfe önünde yapılan tartışmada;"neye mal olursa olsun büfeyi alacağız" sözleri duyuldu.

Yaşanılan konu hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yapan Halk Ekmek AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama, Ünalan ve Bulgurlu mahallelerinde yerleştirdikleri Halk Ekmek büfelerinin 2 saat geçmeden Üsküdar Belediyesi zabıta ekipleri tarafından kaldırılmaya çalışıldığını belirterek bunun hukuksuzca olduğu ve hukuksuzluğa göz yummayacaklarını belirterek Halk Ekmeğinin kutsal davaları olduğunu ifade etti.