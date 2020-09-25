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Halil Sezai davasında yeni görüntüler ortaya çıktı! Tahliyesi istendi

Hüseyin Meriç'i darp ettiği için mahkemelik olan Halil Sezai'nin davasına dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Sezai'nin avukatları yeni görüntüleri mahkemeye sundu ve ünlü sanatçının tahliyesini istedi.

25 Eylül 2020 Cuma 17:33
Halil Sezai davasında yeni görüntüler ortaya çıktı! Tahliyesi istendi
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İstanbul Tuzla’da 15 Eylül Salı günü komşusunu dövdüğü gerekçesiyle mahkemelik olan Halil Sezai’nin davasıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Hüseyin Meriç’i darp ettiği gerekçesiyle dava edilen Sezai’nin avukatları itirazda bulundu.


Halil Sezai’nin avukatı Ahmet Gürel ve Mustafa Can Güler, mahkemeye itiraz dilekçesi sundu ve Hüseyin Meriç’in elinde baltayla Sezai’yi tehdit ettiğini ileri sürdü. Ünlü sanatçının avukatları bu görüntüleri mahkemeye delil olarak sundu. Bu görüntülerin ardından Halil Sezai’nin avukatları tarafından tahliyesi talep edildi.



Son Güncelleme: 25.09.2020 17:33
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Halil SezaiGündem
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