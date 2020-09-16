Halil Sezai, 67 yaşındaki adamı öldüresiye dövdü!

Tuzla’da film çekimleri için bir villa kiralayan müzisyen Halil Sezai, kendisini ses yaptığı için uyaran yan villadaki yaşlı komşusunu öldüresiye dövdü. 67 yaşındaki Hüseyin Meriç’in darp edildiği anların görüntüsü Star TV’de yayınlandı.

‘’Ezan mı okuyorsun lan sen?’’

Demet Akalın ve Alişan’ın sunduğu televizyon programında yayınlanan görüntülerden sonra 67 yaşındaki yaşlı adam ve oğlu canlı yayına bağlandı. Yaşlı adam ‘’Beni döverken kelime-i şehadet getirdim, ‘Ezan mı okuyorsun lan sen?’ diyerek daha çok vurdu.’’ Dedi.

İfade verdikten sonra serbest bırakıldı

Dün sabah saatlerinde film çekimlerine izin vermediği gerekçesiyle Hüseyin Meriç’in evine giden Halil Sezai, kalp hastası yaşlı adamı döverek tehdit etti. Sezai olay yerinden ayrıldıktan sonra Hüseyin Meriç karakola giderek müzisyenden şikayetçi oldu. Olay yerindeki kamera kayıtlarına ulaşan polis ekipleri yönetmen Aytaç Ağırlar, Ecem Ağırlar ve Mustafa Taner Okçular’ı gözaltına aldı.

Halil Sezai ise akşam saatlerinde Kadıköy’deki evinde yakalanarak gözaltına alındı. Yaşlı adamı öldüresiye döven Halil Sezai, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

İşte o görüntüler: