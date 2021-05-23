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Halil Falyalı kimdir? Sedat Peker'in bahsettiği Halil Falyalı ne iş yapıyor, kaç yaşıda? Halil Falyalı aslen nerelidir?

Sedat Peker tarafından gündeme gelen Kıbrıslı Halil Falyalı merak ediliyor. Vatandaşlarımız Halil Falyalı kim, nereli, kaç yaşında sorularının yanıtlarını internet üzerinden aramaya başladı.

23 Mayıs 2021 Pazar 18:11
Halil Falyalı kimdir? Sedat Peker'in bahsettiği Halil Falyalı ne iş yapıyor, kaç yaşıda? Halil Falyalı aslen nerelidir?
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Son dönemlerde en çok gündeme gelen isimler arasında bulunan Sedat Peker, bu sabah saatlerinde yedinci YouTube videosunu yayınladı. Yayınlamış olduğu yeni videoda yine çarpıcı ifadelerde bulunan Sedat Peker, bu kez Kıbrıslı Halil Falyalı hakkında açıklamalarda bulundu. Sedat Peker tarafından gündeme gelen Kıbrıslı Halil Falyalı merak ediliyor. Vatandaşlarımız Halil Falyalı kim, nereli, kaç yaşında sorularının yanıtlarını intenet üzerinden aramaya başladı.

Halil Falyalı Kimdir?

Daha önce İngiltere Premier lig kulüpleri arasında bunlar Fulham kulübünü satın almak için harekete geçtiği iddia edilen Falyalı kardeşler, Kıbrıs’ın en zengin iş adamları arasında bulunmaktadır. Şimdiye kadar bir çok iş yapan bu insanlar, Casino ve otel işletmeciliği yapmaktadır. Ayrıca yeraltı dünyasının tanınan isimleri arasında bulunuyorlar. Kendileri sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanıyor.

Daha önce açıklamalarda bulunan Halil Falyalı, Kıbrıs bayrağını Kıbrıs halkı için çok önemli olduğunu, Kıbrıs halkının namuslu olduğunu ve güven içinde yaşamasının bir sembolü olduğunu ifade etmişti. Kıbrıs bayrağını saldırmanın, Kıbrıs halkına saldırmakla aynı olduğunu dile getirmişti.


Son Güncelleme: 23.05.2021 18:11
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Anahtar Kelimeler:
Halil FalyalıSedat Peker
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