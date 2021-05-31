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Halil Falyalı kimdir?

Son zamanlarda gündem de yer alan Sedat Peker yaptığı paylaşımlarla Halil Faydalı’nın ismi de duyuruldu. Kıbrıs’ta uyuşturucu işinin başında olduğu iddia edilen Peker hakkında araştırmalar devam ederken yanında adı duyulan Faydalı’da merak konusu oldu. İşte konu hakkında detaylar

31 Mayıs 2021 Pazartesi 21:15
Halil Falyalı kimdir?
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Kıbrıs’taki örgütlenme uyuşturucu üzerinden devam ederken konu hakkında ismi geçen Sedat Peker paylaştığı videolar ile Halil Faydalı gündeme geldi. Kıbrıs’ın en zengin iş adamlarından olan Faydalı, yeraltı dünyasında da adını duyurdu. Bu işlerle uğraşması ile mal varlığı da merak konusu oldu.

Halil Faydalı üzerinden yapılan araştırmalarda yasadışı bahis siteleri ile de ilgisi olduğu öğrenildi. Bunun üzerine Faydalı’nın Gine’de ikametgah ettiği ve evli olduğu da biliniyor.

Servetinin yüklü miktar da olduğu tahmin edilirken birçok otellerinin olduğu ve yurt dışında da adını duyurmuş birisidir. Kıbrıs, İngiltere, Malta ve Cebelitarık ile bağlantısı olan Faydalı mal varlığı hakkında kesin bilgiye ulaşılamadı.


Son Güncelleme: 31.05.2021 21:15
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