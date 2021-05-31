Halil Falyalı kimdir?

Kıbrıs’taki örgütlenme uyuşturucu üzerinden devam ederken konu hakkında ismi geçen Sedat Peker paylaştığı videolar ile Halil Faydalı gündeme geldi. Kıbrıs’ın en zengin iş adamlarından olan Faydalı, yeraltı dünyasında da adını duyurdu. Bu işlerle uğraşması ile mal varlığı da merak konusu oldu.
Servetinin yüklü miktar da olduğu tahmin edilirken birçok otellerinin olduğu ve yurt dışında da adını duyurmuş birisidir. Kıbrıs, İngiltere, Malta ve Cebelitarık ile bağlantısı olan Faydalı mal varlığı hakkında kesin bilgiye ulaşılamadı.
Son Güncelleme: 31.05.2021 21:15