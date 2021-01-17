Haliç Köprüsü'nde kaza: 2 ölü

Feci kaza, gece saatlerinde Haliç Köprüsü’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimliği henüz belirlenemeyen oto çekici aracıyla, köprüde yol çalışması yapan İBB’ye ait yol bakım aracına çarptı.
Talihsiz adam yaşamını yitirdi
Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri ağır yaralı Samet Kaya’yı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırırken, araç içerisine sıkışan oto çekici sürücüsü ise hayatını kaybetti. İtfaiye ekipleri ise araca sıkışan sürücüyü araçtan çıkardı. Yaşamını yitiren sürücü, morga kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Güncelleme: 17.01.2021 21:49