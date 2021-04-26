Haklı gerekçeyle iş akdini feshedene tazminat yok

Bir personel sigorta primlerinin ödenmediğini ve resmiyette olan maaşının altında bir ücret aldığını dile getirerek istifa etti.’dan bu konuyla alakalı açıklamalar geldi. Bir personelin haklı sebeple de olsa iş akdini kendisinin feshetmesi sonrasındatalep edemeyeceğini ifade etti.

Yargıtay’dan şoke eden tazminat hakkı açıklamaları geldi. Bir personelin maaşının gösterilen seviyede alamadığını ve sigorta primlerinin ödenmediğini öne sürerek iş akdini feshetmesi sonrası tazminat hakkı doğup doğmayacağı merak konusu olmuştu. Yargıtay, haklı bir gerekçe olsa bile kendi iradesiyle iş akdini fesheden personelin tazminat ve ihbar tazminatını yasal olarak alamayacağını ifade ederek şok bir yorumda bulundu. İşçiler bu durumu çok sert tepki gösterdi.