Hakkında suç duyurusu başlatılacak olan Fatih Altaylı: Irkçı değilim, Vatanseverim!

Habertürk TV’de canlı olarak yayınlanan 'Teke Tek' programında pandemi süreci hakkında yapılan konuşma sırasında Suriyeli sığınmacıla ilgili sarf ettiği sözler nedeniyle Gazeteci Fatih Altaylı hakkında suç duyurusunda bulunulacağı öğrenildi.

Mülteci Hakları Deneği tarafından başlatılacak olan suç duyurusunda, Fatih Altaylı'nın televizyon programı sırasında mültecileri hedef göstererek halkın kin ve düşmanlığa sevk edilmesine neden olma ve gerçekle bağdaşmayan açıklamalar yaptığı gerekçe gösterilerek hakkında suç duyurusunda bulunacağı ifade edilirken Altaylı kendisine yöneltilen söz konusu suçlamalar karşısında, "Irkçı değil, vatanseverim" ifadeleriyle kendini savundu.

Teke tek programında Suriyeli sığınmacılar hakkında, “Türkiye'yi Suriye'ye savaşsız kaybettik. 4 milyon askerle gelip Türkiye'yi esir almış gibi görünüyorlar.” diyen gazetecinin bu ifadeleri tepkilere neden olurken, son yayınladığı yazısında bu tepkilere cevap veren Fatih Altaylı, yazısında "Şimdi bazı reziller buradan 'Irkçılık' ya da 'Milliyetçilik' çıkarmaya çalışarak ayıplarını örtmeye çalışacaklardır. Bu yazdıklarımın ne ırk ne de başka bir şeyle alakası var. Irkçı değil vatanseverim. Benim sözünü ettiğim mesele bu ülkenin güvenliği ve geleceği ve vatandaşlarının huzuru" ifadelerine yer verdi.