Hakkında suç duyurusu başlatılacak olan Fatih Altaylı: Irkçı değilim, Vatanseverim!

Habertürk TV’de canlı olarak yayınlanan 'Teke Tek' programında pandemi süreci hakkında yapılan konuşma sırasında Suriyeli sığınmacıla ilgili sarf ettiği sözler nedeniyle Gazeteci Fatih Altaylı hakkında suç duyurusunda bulunulacağı öğrenildi.
Teke tek programında Suriyeli sığınmacılar hakkında, “Türkiye'yi Suriye'ye savaşsız kaybettik. 4 milyon askerle gelip Türkiye'yi esir almış gibi görünüyorlar.” diyen gazetecinin bu ifadeleri tepkilere neden olurken, son yayınladığı yazısında bu tepkilere cevap veren Fatih Altaylı, yazısında "Şimdi bazı reziller buradan 'Irkçılık' ya da 'Milliyetçilik' çıkarmaya çalışarak ayıplarını örtmeye çalışacaklardır. Bu yazdıklarımın ne ırk ne de başka bir şeyle alakası var. Irkçı değil vatanseverim. Benim sözünü ettiğim mesele bu ülkenin güvenliği ve geleceği ve vatandaşlarının huzuru" ifadelerine yer verdi.