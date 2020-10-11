Hakkari'de hain terör örgütü PKK 2 kişiyi infaz etti!

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamalar ile birlikte 50 yaşında ki baba Arif Sevinç ve akrabası 24 yaşında ki Onur Bozkurt PKK’lı teröristler tarafından evlerinden alındıktan sonra başlarında tek kurşunla infaz edildi.

Valilik başta olmak üzere jandarma ekipleri konu hakkında derinlemesine inceleme başlatırken geçen yıl 18 yaşında ki oğlu boğularak vefat eden Arif Sevinç’in yaşadığı acı sonrasında Hakkari’nin Çukurca ilçe merkezinde bulunan bir köye yerleştiği belirlendi. Aile’nin hain terör örgütü tarafından neden evlerinden aldırıldıkları ve infaz edildikleri bilinmezken açıklamalarda iki vatandaş şehit olarak belirtildi.