İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Aksungur Silahlı İnsansız Hava Aracı önemli bir ilke imza attı
Son Dakika
Aksungur Silahlı İnsansız Hava Aracı...
SGK'dan 3 bin 150 TL ödeme!
SGK'dan 3 bin 150 TL...
Aşı olanlara tehlikeli uyarı! Süper bulaştırıcı olabilirsiniz
Son Dakika
Süper bulaştırıcı olabilirsiniz...
Araç sahibi olanlar dikkat! Egzoz emisyon denetiminde yeni düzenleme
Son Dakika
Araç sahibi olanlar dikkat! Egzoz...

Hakkari'de bir askerimiz şehit oldu

Hakkâri Yüksekova’dan acı haber geldi. Terör örgütü PKK ile yapılan çatışmada Haluk Serhat Aldemir şehit oldu.

25 Nisan 2021 Pazar 14:45
Hakkari'de bir askerimiz şehit oldu
Takip Et:

Hakkâri Yüksekova mevkiinde vatani görevini yapmakta olan Haluk Serhat Aldemir terör örgütü PKK ile yapılan çatışma da şehit düştü. Acı haberi duyan şehitin yakınları yasa boğuldu. Haberin duyulmasından ardından herkes sosyal medya hesaplarından üzüntüsünü dile getirdi. Şehit Haluk Serhat Aldemir’in acı haberini duyan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak da sosyal medya hesabından paylaştığı yazı ile üzüntüsünü dile getirdi.

Kadir Albayrak sosyal medya hesabından “Yüreğimiz yandı. Hakkâri iline bağlı Yüksekova ilçesinde vatani görevini yürüten Tekirdağ’ımızın evladı Haluk Serhat Aldemir’in vefat ettiğini üzüntü ile öğrendim. Askerimize Allah’tan rahmet, acılı ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dilerim”  paylaşımında bulundu.




Son Güncelleme: 25.04.2021 14:45
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ŞehitHakkariTerör Örgütü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Polisten kaçışlarını görüntüye alıp paylaştılar!
Polisten kaçışlarını görüntüye alıp paylaştılar!
Tam kapanma olacak mı?
Tam kapanma olacak mı?
İstanbul'da eş zamanlı yapılan operasyonla Thodex ortağı Güven Özer gözaltına alındı
İstanbul'da eş zamanlı yapılan operasyonla Thodex ortağı Güven Özer gözaltına alındı
Kırmızı bülten nedir? Kırmızı bülten ne anlama gelir?
Kırmızı bülten nedir? Kırmızı bülten ne anlama gelir?
Sibel Cebeci kimdir? Twitter #sinemcebecitutuklansın hastag'i nedir?
Sibel Cebeci kimdir? Twitter #sinemcebecitutuklansın hastag'i nedir?
Thodex reklamında hangi ünlüler oynadı?
Thodex reklamında hangi ünlüler oynadı?

Popüler Haberler

Teşkilat dizisinin Serdar'ı Çağlar Ertuğrul'un hayat hikayesi!
Teşkilat dizisi Mete kimdir? Mesut Akusta yaşı ve oynadığı diziler
Teşkilat dizisi Uzay kimdir? Serdar Yeğin hakkında bilgiler
Teşkilat dizisi Ceren kimdir? Ezgi Eyüboğlu rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Teşkilat Rainer kimdir? Burak Sarımola yaşı, boyu, sevgilisi
Teşkilat dizisindeki Kemal karakteri Kimdir? Mert Karabulut dizideki rolü ve hayatı
Teşkilat dizisi Pınar kimdir? Ezgi Şenler rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Arıza dizisinin Seda'sı Eda Şölenci'nin hayat hikayesi!
Teşkilat dizisinde Hulki karakterine Nihat Altınkaya hayat veriyor
Yılmaz Vural neden ağladı?
Kırmızı Oda dizisindeki Galip karakteri kimdir? Celil Nalçakan nereli, yaşı kaç?
Menajerimi Ara dizisi Emir kimdir? Burak Tozkoparan rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Subay nasıl olunur? Subay olmak için kadın ve erkeklerde aranan şartlar nelerdir?
Atv canlı yayın akışı 23 Nisan 2021 Cuma Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT1 Tozkoparan İskender dizisi nerede çekiliyor? Dizi çekimleri hangi il ve ilçede yapılıyor?
Kefaret dizisi hangi diziden uyarlama?
Arıza hangi günler yayınlanıyor, tekrarları ne zaman, saat kaçta?
Savaşçı dizisi Çiğdem Teğmen (Gaye Turgut Evin) kimdir?
Arıza dizisi Seda kimdir? Gerçek adı ne? Eda Dunisa Şölenci oynadığı diziler
Arıza dizisi Emine kimdir? Pınar Çağlar Gençtürk yaşı ve oynadığı diziler
Teşkilat Adem karakterini kim canlandırıyor? Yavuz Bingöl kimdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.