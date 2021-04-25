Hakkari'de bir askerimiz şehit oldu

Hakkâri Yüksekova mevkiinde vatani görevini yapmakta olan Haluk Serhat AldemirPKK ile yapılan çatışma dadüştü. Acı haberi duyan şehitin yakınları yasa boğuldu. Haberin duyulmasından ardından herkes sosyal medya hesaplarından üzüntüsünü dile getirdi. Şehit Haluk Serhat Aldemir’in acı haberini duyan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak da sosyal medya hesabından paylaştığı yazı ile üzüntüsünü dile getirdi.

Kadir Albayrak sosyal medya hesabından “Yüreğimiz yandı. Hakkâri iline bağlı Yüksekova ilçesinde vatani görevini yürüten Tekirdağ’ımızın evladı Haluk Serhat Aldemir’in vefat ettiğini üzüntü ile öğrendim. Askerimize Allah’tan rahmet, acılı ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dilerim” paylaşımında bulundu.