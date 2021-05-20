Hakkari'de 25 bin 140 paket kaçak sigara ele geçirildi

ilininilcesinde bir kamyonda yapılan aramada gıda kolileri arasında 25 bin 140 paketele geçirıldi.

Hakkari Valiliğinin yaptığı açıklamaya göre, "İl Jandarma Komutanlıgı ekiplerinin kaçakçılık faliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilip şüphelilerin yakalanması amacı ile yapılan çalışmaların doğrultusunda; 18 Mayıs.2021 tarihinde Derecik İlçesine bağlı Ortaklar Köyü Yol Kontrol noktasında bir kişinin kullandığı kamyonda yapılan aramada gıda kolileri arasına saklanmış vaziyette 25bin 140paket bandrolsüz gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili olarak bir kişi yakalanıp gözaltına alınmıştır. Adli tahkikat sürmektedir" ifadeleri kullanıldı.