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Hakkari'de 25 bin 140 paket kaçak sigara ele geçirildi

Hakkari'nin Derecik ilçesinde yol kontrolü sırasında bir kamyonda yapılan aramalarda 25 bin 140 paket kaçak sigara ele geçirildi.

20 Mayıs 2021 Perşembe 01:22
Hakkari'de 25 bin 140 paket kaçak sigara ele geçirildi
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Hakkari ilinin Derecik ilcesinde bir kamyonda yapılan aramada gıda kolileri arasında 25 bin 140 paket kaçak sigara ele geçirıldi.

Hakkari Valiliğinin yaptığı açıklamaya göre, "İl Jandarma Komutanlıgı ekiplerinin kaçakçılık faliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilip şüphelilerin yakalanması amacı ile yapılan çalışmaların doğrultusunda; 18 Mayıs.2021 tarihinde Derecik İlçesine bağlı Ortaklar Köyü Yol Kontrol noktasında bir kişinin kullandığı kamyonda yapılan aramada gıda kolileri arasına saklanmış vaziyette 25bin 140paket bandrolsüz gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili olarak bir kişi yakalanıp gözaltına alınmıştır. Adli tahkikat sürmektedir" ifadeleri kullanıldı.


Son Güncelleme: 20.05.2021 01:22
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Anahtar Kelimeler:
HakkariDerecikKaçak Sigara
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