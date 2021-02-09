Hakkari - Van karayolunda bulunan köpründe çökme yaşandı!

Hakkari – Van karayolunda bulunan bir köprünün altında ki çökme vatandaşları korkuttu. Köprüde yaşanan çökme sonrasında ekiplere haber verildi. Ekipler çalışmalarına başladığını duyurdu.

Hakkari merkeze 9 kilometre uzaklıkta ki Van karayolu üzerinde bulunan ve geçişi sağlayan köprünün altı kısımlarında çökmeler meydana geldi. Günde yüzlerce otomobilin üzerinden geçtiği köprüde yaşanan çökme sonrasında ekiplere haber verildi. İncelemelere başlayan ekipler ayağın kırılma riskine karşı köprüyü kullanıma kapatırken tamir ve onarım çalışmalarına başlanacağı açıklandı.