Hakkari karlar altında

Uzun bir süredir Meteoroloji tarafından yapılan uyarılar neticesinde’yeyağmaya başladı. Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı 177 yerleşim yerinin yolunun kapanmasına neden oldu. Yaşanan bu yoğun kar yağışı hayatı aksatmaya neden oldu. Toplamda 115 metre ile 62 tane köyün yolu ulaşıma kapandı. Şehir merkezinde park halindeki araçların üstü adeta beyaz bir kar örtüsü ile kaplandı ve görülmeyecek duruma geldi. Belediye ekipleri ve İl Özel İdare ekipleri ile birlikte harekete geçen Hakkari sakinleri, kar temizleme çalışmaları yaparak en azından hayatı bir nebze de olsa kolaylaştırmaya çalışıyorlar. Bu kar yağışı uzun bir süredir Hakkari’de bekleniyordu. Yapılan röportajlarda kar yağışının geç kaldığını ve daha önce beklendiği ifade edildi.