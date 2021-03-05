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Hakkari karlar altında

Hakkari’de dün akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı sonrası 177 yerleşim biriminin yolu kapandı. Şehir karlar altında kaldı.

05 Mart 2021 Cuma 12:15
Hakkari karlar altında
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Uzun bir süredir Meteoroloji tarafından yapılan uyarılar neticesinde Hakkari’ye kar yağmaya başladı. Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı 177 yerleşim yerinin yolunun kapanmasına neden oldu. Yaşanan bu yoğun kar yağışı hayatı aksatmaya neden oldu. Toplamda 115 metre ile 62 tane köyün yolu ulaşıma kapandı. Şehir merkezinde park halindeki araçların üstü adeta beyaz bir kar örtüsü ile kaplandı ve görülmeyecek duruma geldi. Belediye ekipleri ve İl Özel İdare ekipleri ile birlikte harekete geçen Hakkari sakinleri, kar temizleme çalışmaları yaparak en azından hayatı bir nebze de olsa kolaylaştırmaya çalışıyorlar. Bu kar yağışı uzun bir süredir Hakkari’de bekleniyordu. Yapılan röportajlarda kar yağışının geç kaldığını ve daha önce beklendiği ifade edildi.



Son Güncelleme: 05.03.2021 12:15
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HakkariKar
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