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Hakimlik-Savcılık sınav sonucu açıklandı! Adalet Bakanlığı Sınavı sonuçları açıklandı!

Kasım ayında Adalet Bakanlığı bünyesinde çalışmak üzere alımı yapılacak hakim ve savcılar için yapılan sınavın sonucu ÖSYM tarafından açıklandı. Açıklamalar sonrasında sınava giren pek çok aday sonuçlarını öğrenmek için ÖSYM sistemine girmeye başladı.

21 Aralık 2020 Pazartesi 22:10
Hakimlik-Savcılık sınav sonucu açıklandı! Adalet Bakanlığı Sınavı sonuçları açıklandı!
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22 Kasım tarihinde ÖSYM tarafından Adalet bakanlığı bünyesinde çalışmak üzere hakim ve savcı alımları sonuçları açıklandı. ÖSYM’nin açıklamalarında 21 Aralığı işaret etmesi üzerine sisteme giriş yapan adaylar Adalet Bakanlığı sınav sonuçlarını öğrendi.

Adayların sağlaması gereken şartlar nelerdir?

-Adli yargı hakim ve savcı adaylığı ile idari yargı hâkim adaylığı için giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibarıyla 35 yaşını (doğum tarihi 01.01.1985 ve daha sonra olanlar) doldurmamış olmak,

-Avukatlık mesleğinden alınacak adli yargı hakim ve savcı adaylığı için; yazılı sınav tarihi itibariyle avukatlık mesleğinde aktif olarak en az üç yıl yapmış olmak, yazılı giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibarıyla 45 yaşını (doğum tarihi 01.01.1975 ve daha sonra olanlar) doldurmamış olmak,

-Adlî yargı – Avukatlık adli yargı adayları için; hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye‘deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış olmak,

-İdari yargı adayları için; Hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye'de hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış olmak, hukuk fakültesinden mezun olanlar dışından alınacak adaylar bakımından, her dönemde alınacak aday sayısının %20’sini geçmemek üzere, hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat ve maliye bölümlerinden en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olmuş olmak gerekir.

 



Son Güncelleme: 21.12.2020 22:10
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ÖSYMAdalet Bakanlığı SınavıHakimlik Savcılık SınavıSonuçlarıAçıklandı
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