Hakimler ve Savcılar Kurulu yeni başsavcıları belirledi!

Hakimler Ve Savcılar Kurulu Yeni Karanamesi Kimleri İlgilendiriyor?

Yeni alınan karaname doğrultusunda, Adalet Bakanı Yardımcısı Şaban Yılmaz İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça İse Ankara Cumhuriyet Başsavcısı oldu.

Birinci Dairesi, adli ve idari yargıdaki hakimleri ve savcıları ilgilendiren mazeret karanamesinin de çalışmaları bitmiştir.

Alınan karanameye göre, Yargıtay üyeliğine seçilen İrfan Fidan'ın yerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na Adalet Bakan Yardımcısı Şaban Yılmaz, Yargıtay üyeliğine seçilen Yüksel Kocaman'dan boşalan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ise Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça getirildi.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'na Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Gökhan Karaköse, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'na Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'na Rize Cumhuriyet Başsavcısı Önder Kemal Sekücü, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'na Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yeniçeri atandı.