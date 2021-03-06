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Hafta sonu yasağının kalkmasının ardından Taksim'e akın edildi

Ülkemizde aylardır uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağının normalleşme süreci kapsamında tamamen ve kısmen kaldırılmasının ardından İstanbul vatandaşları sokaklara akın etti. Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı kaldırılan İstanbullular Taksim Meydan'ında gezdiler.

06 Mart 2021 Cumartesi 14:59
Hafta sonu yasağının kalkmasının ardından Taksim'e akın edildi
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Türkiye'nin ve dünyanın içinde bulunduğu salgın sebebiyle ülkemizde aylardır çeşitli kısıtlamalar yapılıyordu. 1 Mart 2021 tarihinde yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapan Recep Tayyip Erdoğan risk gruplarına göre illerde kısıtlamaları kısmen ve tamamen kaldırmak üzere normalleşme sürecine gireceklerini açıkladı.

Düşük ve orta riskli illerde hafta sonu kısıtlaması tamamıyla kaldırılırken, yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise cumartesi günleri sokağa çıkma yasağı kaldırıldı. Yüksek riskli iller arasına giren İstanbul ise kısıtlamasız ilk cumartesinin tadını çıkardı. Havanın güzel olmasını fırsat bilen İstanbullular Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne adeta akın etti. Bir süredir hafta sonları sadece turistleri ağırlayan Taksim Meydanı bu cumartesi kendi vatandaşlarını da ağırladı. 



Son Güncelleme: 06.03.2021 14:59
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İstanbullular Taksime Akın EttiIstanbulTaksimHafta Sonu Kısıtlaması Kaldırıldı
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