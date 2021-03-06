Hafta sonu yasağının kalkmasının ardından Taksim'e akın edildi

Türkiye'nin ve dünyanın içinde bulunduğu salgın sebebiyle ülkemizde aylardır çeşitli kısıtlamalar yapılıyordu. 1 Mart 2021 tarihinde yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapan Recep Tayyip Erdoğan risk gruplarına göre illerde kısıtlamaları kısmen ve tamamen kaldırmak üzere normalleşme sürecine gireceklerini açıkladı.

Düşük ve orta riskli illerde hafta sonu kısıtlaması tamamıyla kaldırılırken, yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise cumartesi günleri sokağa çıkma yasağı kaldırıldı. Yüksek riskli iller arasına giren İstanbul ise kısıtlamasız ilk cumartesinin tadını çıkardı. Havanın güzel olmasını fırsat bilen İstanbullular Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne adeta akın etti. Bir süredir hafta sonları sadece turistleri ağırlayan Taksim Meydanı bu cumartesi kendi vatandaşlarını da ağırladı.