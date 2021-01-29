Hafta sonu sokağa çıkma yasağında A-101, ŞOK, BİM, Hakmar, Migros marketler açık mı?

Ülkemizde etkisini sürdüren koronavirüs salgını, diğer ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de ilave ek tedbirlerin alınmasına neden oldu. Alınan bu tedbirlerde sokağa çıkma yasağı ve belirlenen bazı işletmelerin kapalı tutulması kararı verilmişti. Bugüne kadar sekiz defa uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağına bu haftada da devam edilecek. Hafta sonu sokağa çıkma yasağında birçok kişi marketlerin çalışma saatlerini merak ediyor.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağında marketler saat kaça kadar açık olacak?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede belirtilen saatlerde marketler hizmet verecek. Genelgeye göre hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulamasında marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçiler ve çiçekçiler saat 10.00 ile 17.00 arasında hizmet verebilecekler. Hafta içi günlerde ise saat 10.00 ile 20.00 arasında hizmet verebilecekler.

A101 marketlerinin çalışma saatleri

Şok marketlerinin çalışma saatleri

Türkiye’de binlerce mağazası bulunan A101 marketleri alınan koronavirüs salgını tedbirleri çerçevesinde hafta içi saat 10.00 ile 20.00 arası, hafta sonları ise saat 10.00 ile 17.00 arasında hizmet verecektir.

Şok marketleri, alınan koronavirüs salgını tedbirleri çerçevesinde hafta içi saat 10.00 ile 20.00 arası, hafta sonları ise saat 10.00 ile 17.00 arasında hizmet verecektir.

Bim marketleri çalışma saatleri

Bim marketleri, alınan koronavirüs salgını tedbirleri çerçevesinde hafta içi saat 10.00 ile 20.00 arası, hafta sonları ise saat 10.00 ile 17.00 arasında hizmet verecektir.

Migros marketleri çalışma saatleri

Migros marketleri, alınan koronavirüs salgını tedbirleri çerçevesinde hafta içi saat 10.00 ile 20.00 arası, hafta sonları ise saat 10.00 ile 17.00 arasında hizmet verecektir.

Hakmar marketleri çalışma saatleri

Hakmar marketleri, alınan koronavirüs salgını tedbirleri çerçevesinde hafta içi saat 10.00 ile 20.00 arası, hafta sonları ise saat 10.00 ile 17.00 arasında hizmet verecektir.