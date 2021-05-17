İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bayram süresi boyunca evden yada bulundukları yerden çalışanlara 350 TL ödeme müjdesi
Bayram süresi boyunca evden yada...
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
Son Dakika
Sedat Peker 4. yeni videosunu...
Twitter'da beklenen sesli mesaj özelliği devreye girdi!
Son Dakika
Twitter'da beklenen sesli mesaj özelliği...

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Cumartesi ve Pazar sokağa çıkma yasağı var mı?

Tam kapanmanın son bulması sonrasında pek çok kişi hafta sonu yasaklarının olup olmayacağını araştırmaya başladı. İçişleri Bakanlığı genelgesi sonrasında vatandaşlar, hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Cumartesi ve Pazar sokağa çıkma yasağı var mı? soruları araştırılıyor.

17 Mayıs 2021 Pazartesi 01:33
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Cumartesi ve Pazar sokağa çıkma yasağı var mı?
Takip Et:

17 günlük tam kapanmanın sonunun gelmesi ile birlikte vatandaşlar rahata kavuşuyor. Pazartesi günü tam kapanmanın son bulması sonrasında vatandaşlar hafta sonu yasaklarını araştırmaya başladı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ise merak edilmeye devam ediyor.

Tam kapanma süreci sonrasında tatil planları yapmaya başlayan vatandaşlar yasakların olup olmayacağını araştırmaya başlarken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kademeli normalleşme açıklamaları merak edilmeye başlandı.

Hafta sonu yasak var mı? Cumartesi – Pazar sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kademeli normalleşme süreci vurguları yapılırken pek çok kişi hafta sonu sokağa çıkma yasağı olup olmayacağını araştırmaya başladı. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri hafta içinde saat 21.00 – 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasaklarının olacağını açıkladı. Ayrıca genelgede Cuma günü gece saat 21.00’da başlayacak olan sokağa çıkma yasağı Pazartesi sabah 05.00’a kadar devam edecek.

 


Son Güncelleme: 17.05.2021 01:33
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Hafta SonuSokağa çıkmaYasakOlacak MıCumartesiPazarVar Mı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yine Pandemi tedbirlerini tiye alan bir 'ayrıcalıklılar' cenazesi!
Yine Pandemi tedbirlerini tiye alan bir 'ayrıcalıklılar' cenazesi!
Gözler Kabine Toplantısına Çevrildi
Gözler Kabine Toplantısına Çevrildi
Sedat Peker'in masasındaki Aptallar Erken Ölür kitabının konusu nedir, yazarı kimdir?
Sedat Peker'in masasındaki Aptallar Erken Ölür kitabının konusu nedir, yazarı kimdir?
Mescid-i Aksa kim tarafından yapıldı? Mescid-i Aksa ne zaman yapıldı? Tarihçesi ve bilinmeyenleri
Mescid-i Aksa kim tarafından yapıldı? Mescid-i Aksa ne zaman yapıldı? Tarihçesi ve bilinmeyenleri
Ali Erbaş Kılıç ile Hutbe Verdi
Ali Erbaş Kılıç ile Hutbe Verdi
Şampiyonluk Kutlamaları Hakkında Açıklama Süleyman Soylu'dan Geldi
Şampiyonluk Kutlamaları Hakkında Açıklama Süleyman Soylu'dan Geldi

Popüler Haberler

2021 SGK hasta rapor parası alma şartları nelerdir? Kimler rapor parası alma hakkına sahiptir?
Sihirli Annem dizisi Ceren kimdir? Cemre Demircan'ın hayatı!
Emanet Begüm kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Gözde Gürkan kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Part time çalışan tazminat alabilir mi? 2021
2021 Devlet destekli geri ödemesiz evalımı başvurusu nasıl yapılır?
MYUH sınav konuları nelerdir? Sınavda sorulan sorular hangi konulardan çıkıyor?
2021 Devlet sosyal yardımları nelerdir? Sosyal yardımlar kimleri kapsar, kimler faydalanabilir?
Türk Telekom 650 personel alımı yapılacak iller hangileridir? 2021 Türk Telekom personel alım şartları ve başvuru adresleri
Vergi levhası nedir? 2021 Vergi Levhası almak için gerekli belgeler ve işlemler
Akrep konusu ve oyuncu kadrosu belli oldu
Sen Çal Kapımı dizisinin Balca'sı İlayda Çevik'in hayat hikayesi!
Emanet dizisi izlendi mi? Emanet beğenildi mi, dizi devam eder mi?
Apple'dan Durdurma Karar Geldi. İOS 14.5 Sürüm Hataları Neden Oldu?
Gönül Dağı 28. bölüm tek parça izle - Gönül Dağı son bölüm TRT 1 canlı izle
Kuruluş Osman dizisinde Bala Hatun karakterine Özge Törer hayat veriyor
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 17 Mayıs 2021 Pazartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Teşkilat 11. bölüm TRT 1 canlı izle – 16 Mayıs 2021 Pazar tek parça Teşkilat yeni son bölüm izle
Atv canlı yayın akışı 17 Mayıs 2021 Pazartesi Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Show TV canlı yayın akışı 17 Mayıs 2021 Pazartesi Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT EBA Tv ders tekrarı saat kaçta? 17 Mayıs 2021 Pazartesi
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 17 Mayıs 2021 Pazartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.