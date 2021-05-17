Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Cumartesi ve Pazar sokağa çıkma yasağı var mı?

17 günlük tam kapanmanın sonunun gelmesi ile birlikte vatandaşlar rahata kavuşuyor. Pazartesi günü tam kapanmanın son bulması sonrasında vatandaşlar hafta sonu yasaklarını araştırmaya başladı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ise merak edilmeye devam ediyor.

Tam kapanma süreci sonrasında tatil planları yapmaya başlayan vatandaşlar yasakların olup olmayacağını araştırmaya başlarken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kademeli normalleşme açıklamaları merak edilmeye başlandı.

Hafta sonu yasak var mı? Cumartesi – Pazar sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kademeli normalleşme süreci vurguları yapılırken pek çok kişi hafta sonu sokağa çıkma yasağı olup olmayacağını araştırmaya başladı. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri hafta içinde saat 21.00 – 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasaklarının olacağını açıkladı. Ayrıca genelgede Cuma günü gece saat 21.00’da başlayacak olan sokağa çıkma yasağı Pazartesi sabah 05.00’a kadar devam edecek.